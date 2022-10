Bogdan Borusewicz nie musi przepraszać córek nauczyciela z liceum

Oprac.: Paweł Basiak Polska

Bogdan Borusewicz nie musi przepraszać córek swojego byłego nauczyciela z liceum - zadecydował Sąd Okręgowy w Gdańsku. Zdaniem wicemarszałka, po donosie do SB przez Benedykta Szumilewicza trafił on w 1968 r. do więzienia. Jego córki, które domagały się przeprosin, twierdziły że ich ojciec doniósł na Borusewicza tylko raz - w 1982 r.

Zdjęcie WIcemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz / Pawel Wodzynski / East News