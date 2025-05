Z lektury pisma dowiadujemy się, że na mocy postanowienia sąd z sierpnia 2013 roku doszło do podziału majątku - była żona Adama Bodnara otrzymała spółdzielcze własnościowe prawo do mieszkania na warszawskim Ursynowie, a także lokali do niego przynależnych (pomieszczenie gospodarcze, piwnica, miejsce parkingowe), a także samochód osobowy marki Citroen. Była małżonka - na mocy decyzji sądu - do końca roku miała czas, aby dokonać spłaty udziału Adama Bodnara w majątku wspólnym.