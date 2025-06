Według Jarosława Kaczyńskiego rząd techniczny miałby być apolityczny, a poszczególnymi resortami kierowaliby specjaliści z różnych dziedzin. Zdaniem polityka z jednej strony takie rozwiązanie rozwiązania pomogłoby uspokoić powyborcze nastroje i sytuację międzynarodową Polski. Z innej strony taki wariant doprowadziłby do " poprawy sytuacji we wszystkich ważnych aspektach naszego życia społecznego " - wyjaśnił prezes PiS.

O propozycji Kaczyńskiego napisał też Przemysław Czarnek : "Wynik wyborów prezydenckich to czerwona kartka dla Tuska i jego rządu . Dlatego Tusk powinien podać się do dymisji, a w miejsce jego rządu proponujemy rząd techniczny".

"Rozgrywka z 'rządem technicznym', z jednej strony w trudnej sytuacji postawić ma Trzecią Drogę, z drugiej pokazać inne oblicze PiS. Politycznie zręczne. Imo to jednak ruch, nie tyle po to, by budować rzeczywistość poza polaryzacją PiS-PO, tylko by przekonać, że to jest nierealne" - ocenił politolog Sławomir Sowiński.