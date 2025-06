Bodnar napisał do prezes Sądu Najwyższego. "Zaledwie 0,57 proc. protestów"

"Trzymajmy się litery prawa" - zaapelował Adam Bodnar, który zwrócił się do I prezes Sądu Najwyższego o "podmiotowe traktowanie obywateli". Jak tłumaczył, SN nie przekazuje protestów wyborczych do opiniowania przez prokuratora generalnego. "Do dziś wpłynęło do Prokuratury Krajowej zaledwie 0,57 proc. protestów" - ubolewał minister sprawiedliwości. Bodnar pokazał treść listu, który wysłał do prezes SN Małgorzaty Manowskiej. W sprawie protestów wyborczych zainterweniował także Rzecznik Praw Obywatelskich.