Szef polskiego więziennictwa podkreślił, że "w dniu 9 kwietnia 2025 r. sprawca przeszedł pozytywnie badanie okresowe w zakresie medycyny pracy przy Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Katowicach i uzyskał zaświadczenie o zdolności do służby ważne do dnia 9 kwietnia 2027 r.".

"Od dnia 22 kwietnia br. przebywał (sprawca zabójstwa - red.) na urlopie wypoczynkowym. W dniu 23 kwietnia Dyrektor AŚ w Katowicach powziął wątpliwości co do jego zdolności do służby i ponownie skierował go na badania do lekarza medycyny pracy, które winien wykonać przed powrotem do swoich obowiązków służbowych".