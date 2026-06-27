Spis treści: Nakaz alimentacyjny. Zmiany w regulacjach uproszczą procedury Co jeszcze zawiera pakiet prawa rodzinnego?

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowuje pakiet prawa rodzinnego, którego celem jest wprowadzenie rozwiązań korzystnych dla najmłodszych. Jak czytamy na stronie rządowej, reforma opiera się na doświadczeniu sędziów, psychologów, kuratorów sądowych i organizacji społecznych. Tworzą ją trzy główne filary:

inwestycja w przyszłość - zapewnienie dzieciom stabilnych warunków do rozwoju;

wsparcie porozumienia, a nie konfliktu - położenie nacisku na dążeniu do ugody oraz szybszym rozwiązywaniu sporów;

dziecko nie jest dobrem do podziału i ma prawo do wychowania przez oboje rodziców, przy jednoczesnej rzetelnej ocenie ich kompetencji rodzicielskich (wskazano, że priorytetem jest tutaj utrzymanie i pielęgnowanie więzi dziecka z matką i ojcem).

Obecnie nie podano jeszcze szczegółów dotyczących terminu wprowadzenia przygotowywanych reform.

Nakaz alimentacyjny. Zmiany w regulacjach uproszczą procedury

Jedną z najważniejszych zmian jest wprowadzenie alimentów podstawowych oraz możliwości elektronicznego postępowania w tych sprawach. Nowelizacja ma uprościć procedury, dzięki czemu wsparcie finansowe dla dziecka byłoby uzyskiwanie szybciej.

Jak wynika z informacji podanych na stronie rządowej, mowa tu o sytuacji, w której "obowiązek alimentacyjny nie został wcześniej ustalony uprzednim wyrokiem sądu, ugodą ani aktem notarialnym".

System teleinformatyczny umożliwi wniesienie pozwu wraz z oświadczeniami potwierdzającymi to, że drugi rodzic nie łoży na utrzymanie dziecka. Sprawa ma przebiegać szybciej z uwagi na możliwość wydania nakazu alimentacyjnego przez referendarza sądowego. Nakaz będzie musiał zostać wystawiony w terminie do 7 dni od dnia wniesienia kompletnego i prawidłowego pozwu. Co ważne, pozwany rodzic będzie miał 14 dni na wniesienie sprzeciwu, licząc od dnia dostarczenia nakazu.

Kwota alimentów będzie powiązana z płacą minimalną i automatycznie waloryzowana. Dodatkowo, kwota będzie mogła zostać zmieniona między innymi wtedy, gdy zmieni się sytuacja finansowa rodziców. Sprecyzowano również, kiedy obowiązek alimentacyjny wygaśnie. Jak podano na stronie gov.pl: "Obowiązek alimentacyjny wygasa z mocy prawa z dniem ukończenia przez dziecko 25. roku życia, chyba że posiada ono orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności".

Co jeszcze zawiera pakiet prawa rodzinnego?

Pakiet prawa rodzinnego ma wprowadzać również inne zmiany. Chodzi tu między innymi o wzmocnienie roli kuratora rodzinnego, usprawnienie reakcji w momencie sytuacji kryzysowych (gdy zagrożone jest bezpieczeństwo dziecka) oraz uporządkowanie i ujednolicenie przepisów, likwidując przy tym ewentualne luki prawne.

Zmienią się również zasady wynagradzania osób pracujących w opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów. Nowelizacja ma ustabilizować sytuację kadrową, przyspieszyć postępowania oraz zwiększyć jakość opinii dla sądów.





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