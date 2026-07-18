Bliscy Łukasza Litewki opublikowali oświadczenie. "Nikt z nas nie miałby śmiałości"

Monika Bortnowska

Oprac.: Monika Bortnowska

Bliscy tragicznie zmarłego posła Łukasza Litewki powołali fundację jego imienia. Jak podkreślają, jest to dla nich "jedyna możliwa forma kontynuowania Jego misji".

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Łukasz Litewka - aktywista i poseł zginął w Dąbrowie Górniczej
Łukasz Litewka zginął tragicznie w Dąbrowie Górniczej Beata Zawrzel East News

W skrócie

  • Rodzina i byli współpracownicy Łukasza Litewki powołali fundację jego imienia jako formę kontynuacji jego misji.
  • Bliscy posła poinformowali o trudnościach prawnych i różnicach w wizji, które pojawiły się po jego śmierci.
  • Łukasz Litewka zginął 23 kwietnia 2026 roku w wypadku drogowym w Dąbrowie Górniczej.
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Bliscy Łukasza Litewki opublikowali oświadczenie na facebookowym profilu tragicznie zmarłego posła, w którym poinformowali o powołaniu fundacji jego imienia.

"(...) 9 lipca wspólnie powołaliśmy Fundację imienia Łukasza Litewki. Jest to dla nas jedyna możliwa forma kontynuowania Jego misji" - czytamy.

Autorzy oświadczenia wyjaśniają, że: "(...) organizacyjnie oraz prawnie zaczynamy od nowa, ale sytuacja nas do tego zmusiła".

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Powstała Fundacja im. Łukasza Litewki

Jak czytamy we wpisie, w ciągu ostatnich trzech miesięcy bliscy posła "zderzyli się z komplikacjami natury prawnej i rozbieżnością w wizji i fundamentalnych wartościach, jakie miała nieść misja Łukasza".

Rodzina i byli współpracownicy aktywisty i posła nie sprecyzowali jednak, na czym polegały wspomniane przez nich trudności oraz co dokładnie było przedmiotem różnych zdań.

"Nikt z nas nie miałby śmiałości, by próbować zastąpić Łukasza, naśladować ani wypowiadać się w Jego imieniu" - podkreślają autorzy oświadczenia.

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"Tym, co traktujemy jak nasz obowiązek i co pragniemy zrobić, jest oddanie Mu hołdu oraz niedopuszczenie do tego, by dzieło Jego życia - zjednoczenie w jednym miejscu tak wyjątkowej społeczności jak Team Litewka, setek tysięcy serc bijących w podobnym rytmie - zostało zaprzepaszczone" - wyjaśniają bliscy posła.

Na koniec twórcy fundacji wyrazili wdzięczność za cierpliwość i wsparcie, jakiego doświadczyli od społeczności w czasie żałoby. Podkreślili, że liczne dowody życzliwości były dla nich niezwykle budujące w trudnych chwilach.

Do oświadczenia dołączono wideo z usuniętymi scenami z filmów posła m.in. z czasu kampanii wyborczej w 2023 roku.

Tragiczna śmierć Łukasza Litewki

Poseł Lewicy Łukasz Litewka zginął 23 kwietnia w wieku 36 lat w wypadku drogowym, do którego doszło w Dąbrowie Górniczej. W polityka, który jechał na rowerze, wjechał samochód osobowy. Łukasz Litewka zmarł na miejscu. Jak nieoficjalnie ustaliła Interia, przyczyną wypadku mogło być zasłabnięcie kierowcy auta osobowego.

Łukasz Litewka spoczął na cmentarzu parafialnym w Sosnowcu. Uroczystości pogrzebowe miały charakter państwowy. Biskup sosnowiecki Artur Ważny mówił podczas mszy świętej, że to pożegnanie człowieka, który pokazał, że autentyczne dobro nie potrzebuje wielkich haseł ani określonych barw.

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