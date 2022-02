Błaszczak: Wsparcie duchowe kapelanów dla żołnierzy jest niezwykle ważne

Polska

Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak wziął udział w ingresie do katedry polowej Wojska Polskiego w Warszawie biskupa Wiesława Lechowicza. Podczas uroczystości szef MON mówił o kryzysie ukraińskim. - Wszyscy zdajemy sobie sprawę z wyzwań, jakie nas czekają. Z tego, co dzieje się za wschodnią granicą Polski - powiedział. Dodał, że w tym czasie "niezwykle ważne jest też wsparcie duchowe, jakiego na co dzień udzielają kapelani duchowi żołnierzom i funkcjonariuszom".

Zdjęcie Mariusz Błaszczak i nowy biskup polowy Wojska Polskiego Wiesław Lechowicz / Paweł Supernak / PAP