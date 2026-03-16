Błaszczak uderza w Tuska. "Chce kupować problemy, a nie broń"

Krzysztof Ryncarz

Rozhisteryzowany Tusk chce nam ściągnąć problemy, a my nie chcemy kupować problemów tylko broń - powiedział w poniedziałek poseł PiS Mariusz Błaszczak. W ten sposób odniósł się do programu SAFE. Polityk dodał, że PiS będzie domagać się, by parlament przyjął prezydencką propozycję ustawy.

Poseł PiS Mariusz Błaszczak podczas konferencji prasowej w SejmiePaweł SupernakPAP

W skrócie

  • Mariusz Błaszczak i Tobiasz Bocheński skrytykowali program SAFE oraz działania Donalda Tuska i polityków KO w kontekście obronności Polski.
  • Błaszczak wskazał, że polska armia powinna korzystać z najlepszej broni, głównie z USA, a nie z europejskiej, oraz poparł prezydencką propozycję ustawy SAFE.
  • Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę wdrażającą program SAFE, co spotkało się z krytyką rządu oraz części społeczeństwa, o czym świadczą wyniki sondażu IBRIS dla Polsat News.
Według Błaszczaka polska armia powinna dysponować najlepszą możliwą bronią, głównie z USA, "a nie jakąś enigmatyczną i niedostępną europejską, do której próbuje nas namówić Unia Europejska".

- Donald Tusk rozhisteryzowany próbuje nam ściągnąć te problemy na głowę. My nie powinniśmy kupować problemów, tylko najlepszą broń na świecie - dodał.

Bocheński uderza w rząd. "Wyprzedawanie polskiej racji stanu"

Program SAFE skrytykował również Tobiasz Bocheński. - To, co słyszymy z ust Tuska i polityków KO to nie tylko wyprzedawanie polskiej racji stanu, ale również przykład nieprawdopodobnego zaprzaństwa w sferze publicznej - powiedział.

    - Ludzie, którzy w latach 2007-2015 rozłożyli armię na łopatki i likwidowali jednostki wojskowe, stroją się w szaty patriotyzmu i mówią o Wojsku Polskim. Ludzie, którzy w 2021 mówili, że nie ma potrzeby kupowania sprzętu wojskowego, dzisiaj szantażują opinię publiczną opowieściami o wielkim projekcie SAFE i ich wielkim sukcesie - dodał.

    PiS krytykuje SAFE. "Potencjał jest niewielki"

    Błaszczak zaznaczył, że PiS będzie domagać się, by parlament przyjął prezydencką propozycję ustawy SAFE, "żeby zastąpić złą pożyczkę 3 proc.".

    Były minister obrony stwierdził, że projekt prezydencki jest lepszy, ponieważ nie zawiera mechanizmu warunkowości oraz ograniczenia skąd może pochodzić broń dla armii.

    - W przypadku pożyczki 3 proc. ta broń musi być pozyskana w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Potencjał produkcyjny EOG w dziedzinie zbrojeniowej jest bardzo niewielki, a w świecie zbrojeń liderem zachodu są Stany Zjednoczone - powiedział i dodał, że duży potencjał ma także Korea Południowa.

    Spór o SAFE. Prezydent wetuje ustawę, rząd przedstawia "plan B"

    W ubiegły czwartek prezydent Karol Nawrocki poinformował, że zawetował rządową ustawę wdrażającą unijny mechanizm SAFE. To instrument finansowania obronności o wartości 150 mld euro. Największym beneficjentem programu miałaby być Polska, która może z niego otrzymać 43,7 mld euro. Jak stwierdził prezydent program ten ogranicza suwerenność Polski nad siłami zbrojnymi na rzecz Unii Europejskiej.

    Decyzja o wecie została skrytykowana zarówno przez wojskowych jak i rząd. Premier Donald Tusk zapowiedział jednak, że SAFE będzie realizowany w ramach działającego w Banku Gospodarstwa Krajowego Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych.

    Decyzja prezydenta nie spodobała się również większości Polaków. W najnowszym sondażu IBRIS dla Polsat News 56,9 proc. ankietowanych negatywnie oceniła prezydenckie weto. Poparcie dla decyzji Karola Nawrockiego wyraziło natomiast 33,8 proc. respondentów. Jednocześnie 53 proc. poparło unijny projekt SAFE, a 33,9 proc. opowiedziało się przeciwko programowi.

