W skrócie
- Mariusz Błaszczak skrytykował plany Mateusza Morawieckiego, dotyczące wystawienia przez Rozwój Plus własnego kandydata na wicemarszałka Sejmu, zarzucając mu działanie na korzyść Koalicji 13 grudnia.
- Błaszczak podkreślił, że według parlamentarnych zwyczajów miejsca w Prezydium Sejmu przysługują ugrupowaniom z własnymi klubami poselskimi, a Rozwój Plus takiego statusu nie posiada.
- Mateusz Morawiecki zapowiedział, że Rozwój Plus przedstawi własnego kandydata na wicemarszałka Sejmu, a decyzja w tej sprawie będzie podjęta demokratycznie.
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"Koalicja 13 grudnia otrzyma za chwilę doskonały prezent od Rozwoju Plus, który wykorzysta do gry przeciwko Prawu i Sprawiedliwości" - napisał Mariusz Błaszczak.
Polityk PiS odniósł się w ten sposób do poniedziałkowej wypowiedzi Mateusza Morawieckiego w programie "Gość Wydarzeń" w Polsat News. Były premier zapowiedział, że Rozwój Plus będzie chciał mieć swojego wicemarszałka Sejmu i przedstawi własnego kandydata.
Rozwój Plus. Mariusz Błaszczak uderza w Mateusza Morawieckiego
Mariusz Błaszczak przypomniał jednocześnie wcześniejsze deklaracje Morawieckiego, dotyczące kandydatury polityka PiS.
"Pytanie jest proste: co się zmieniło? Jeszcze niedawno deklarował poparcie dla Marcina Ociepy jako kandydata PiS na wicemarszałka" - napisał szef klubu PiS.
Błaszczak argumentował, że zgodnie ze zwyczajem parlamentarnym miejsca w Prezydium Sejmu przypadają ugrupowaniom, które w wyborach wprowadziły do Sejmu własne kluby.
"Rozwój Plus takiego mandatu od wyborców nie dostał" - podkreślił.
Rozwój Plus z wicemarszałekiem Sejmu? Błaszczak: działanie na rzecz Koalicji 13 grudnia
Polityk PiS odniósł się również do stanowiska marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego.
Jak napisał, Czarzasty "już sugerował, że nie zwiększy liczby miejsc w Prezydium", co jego zdaniem oznacza, że do obsadzenia pozostaje jeden wakat.
"Zgłaszając swojego kandydata, Rozwój Plus - wbrew wcześniejszym zapowiedziom - występuje przeciwko PiS. To działanie na rzecz Koalicji 13 grudnia" - ocenił Błaszcza
Do wymiany zdań na prawicy odniósł się Marcin Fijołek z Polsat News. Dziennikarz zwrócił uwagę, że słowa Błaszczaka są reakcją na zapowiedź Morawieckiego z "Gościa Wydarzeń".
"Będzie się działo na okołopisowskiej prawicy przez ten rok - wraz z takimi sondażami jak wczorajszy CBOS" - napisał Fijołek.
Sejm. Mateusz Morawiecki zapowiedział kandydata Rozwoju Plus
Mateusz Morawiecki mówił o obsadzie Prezydium Sejmu w poniedziałkowym "Gościu Wydarzeń". Jak wspominaliśmy wcześniej, były premier zapowiedział na antenie Polsatu, że Rozwój Plus chciałby mieć własnego wicemarszałka.
- Jestem przekonany, że każdy klub powinien mieć swojego wicemarszałka. Będziemy do marszałka Czarzastego wnioskowali o poszerzenie prezydium (...). My również zaprezentujemy takiego kandydata - powiedział były premier.
Były premier przyznał, że ma swojego faworyta, jednak zaznaczył, że decyzja ma zostać podjęta demokratycznie.
Pytany przez Marka Tejchmana, czy dobrym wicemarszałkiem byłby Marcin Ociepa, Morawiecki odpowiedział: - Być może będzie. Nie znam go od tej strony, ponieważ nie pełnił takiej funkcji wcześniej, ale przypuszczam, że ma szansę.