W skrócie Mariusz Błaszczak skrytykował plany Mateusza Morawieckiego, dotyczące wystawienia przez Rozwój Plus własnego kandydata na wicemarszałka Sejmu, zarzucając mu działanie na korzyść Koalicji 13 grudnia.

Błaszczak podkreślił, że według parlamentarnych zwyczajów miejsca w Prezydium Sejmu przysługują ugrupowaniom z własnymi klubami poselskimi, a Rozwój Plus takiego statusu nie posiada.

Mateusz Morawiecki zapowiedział, że Rozwój Plus przedstawi własnego kandydata na wicemarszałka Sejmu, a decyzja w tej sprawie będzie podjęta demokratycznie.

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"Koalicja 13 grudnia otrzyma za chwilę doskonały prezent od Rozwoju Plus, który wykorzysta do gry przeciwko Prawu i Sprawiedliwości" - napisał Mariusz Błaszczak.

Polityk PiS odniósł się w ten sposób do poniedziałkowej wypowiedzi Mateusza Morawieckiego w programie "Gość Wydarzeń" w Polsat News. Były premier zapowiedział, że Rozwój Plus będzie chciał mieć swojego wicemarszałka Sejmu i przedstawi własnego kandydata.

Rozwój Plus. Mariusz Błaszczak uderza w Mateusza Morawieckiego

Mariusz Błaszczak przypomniał jednocześnie wcześniejsze deklaracje Morawieckiego, dotyczące kandydatury polityka PiS.

"Pytanie jest proste: co się zmieniło? Jeszcze niedawno deklarował poparcie dla Marcina Ociepy jako kandydata PiS na wicemarszałka" - napisał szef klubu PiS.

Błaszczak argumentował, że zgodnie ze zwyczajem parlamentarnym miejsca w Prezydium Sejmu przypadają ugrupowaniom, które w wyborach wprowadziły do Sejmu własne kluby.

"Rozwój Plus takiego mandatu od wyborców nie dostał" - podkreślił.

Rozwój Plus z wicemarszałekiem Sejmu? Błaszczak: działanie na rzecz Koalicji 13 grudnia

Polityk PiS odniósł się również do stanowiska marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego.

Jak napisał, Czarzasty "już sugerował, że nie zwiększy liczby miejsc w Prezydium", co jego zdaniem oznacza, że do obsadzenia pozostaje jeden wakat.

"Zgłaszając swojego kandydata, Rozwój Plus - wbrew wcześniejszym zapowiedziom - występuje przeciwko PiS. To działanie na rzecz Koalicji 13 grudnia" - ocenił Błaszcza

Do wymiany zdań na prawicy odniósł się Marcin Fijołek z Polsat News. Dziennikarz zwrócił uwagę, że słowa Błaszczaka są reakcją na zapowiedź Morawieckiego z "Gościa Wydarzeń".

"Będzie się działo na okołopisowskiej prawicy przez ten rok - wraz z takimi sondażami jak wczorajszy CBOS" - napisał Fijołek.

Sejm. Mateusz Morawiecki zapowiedział kandydata Rozwoju Plus

Mateusz Morawiecki mówił o obsadzie Prezydium Sejmu w poniedziałkowym "Gościu Wydarzeń". Jak wspominaliśmy wcześniej, były premier zapowiedział na antenie Polsatu, że Rozwój Plus chciałby mieć własnego wicemarszałka.

- Jestem przekonany, że każdy klub powinien mieć swojego wicemarszałka. Będziemy do marszałka Czarzastego wnioskowali o poszerzenie prezydium (...). My również zaprezentujemy takiego kandydata - powiedział były premier.

Były premier przyznał, że ma swojego faworyta, jednak zaznaczył, że decyzja ma zostać podjęta demokratycznie.

Pytany przez Marka Tejchmana, czy dobrym wicemarszałkiem byłby Marcin Ociepa, Morawiecki odpowiedział: - Być może będzie. Nie znam go od tej strony, ponieważ nie pełnił takiej funkcji wcześniej, ale przypuszczam, że ma szansę.



