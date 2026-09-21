W skrócie Mariusz Błaszczak podkreślił, że odpowiedź Polski na ewentualny atak Rosji na Estonię byłaby zgodna z Traktatem Północnoatlantyckim i wymagałaby udziału całego NATO.

Były minister obrony odrzucił zarzuty Władysława Kosiniaka-Kamysza o podważanie solidarności w NATO, twierdząc, że jego wcześniejsze wypowiedzi zostały wyjęte z kontekstu.

Błaszczak zaznaczył, że kluczowe dla wzmocnienia wschodniej flanki NATO są wojska sojuszników z Zachodu, szczególnie Stanów Zjednoczonych, również w kontekście odstraszania Rosji.

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Mariusz Błaszczak został zapytany w programie "Tłit" WP o to, jak Polska powinna zareagować w przypadku ewentualnej agresji Rosji na Estonię.

- Przede wszystkim wtedy odpowiadamy zgodnie z Traktatem Północnoatlantyckim, odpowiadamy na wniosek Estonii, ale odpowiada cały Sojusz Północnoatlantycki. Nie miejmy złudzeń, że sami jesteśmy w stanie. Jeszcze nie jesteśmy - powiedział były minister obrony narodowej.

- Może kiedyś będziemy Stanami Zjednoczonymi i być może wtedy taką rolę byśmy przyjęli jako mocarstwo globalne - dodał.

Mariusz Błaszczak o obronie Estonii. "To zależy od kontekstu"

Prowadzący dopytywał polityka PiS, czy jako minister obrony narodowej byłby skłonny do udziału w szerszej interwencji.

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- To zależy od kontekstu. Zresztą proszę zwrócić uwagę, że kiedy byłem ministrem obrony narodowej, to Sojusz Północnoatlantycki na wschodniej flance NATO był najsilniejszy w historii, a więc ze słów można zrobić jakąś zbitkę, można je wykorzystać do ataku. Czyny, nie słowa - odpowiedział Błaszczak.

Wypowiedź nawiązywała do dyskusji, którą na początku września wywołały jego słowa w Radiu ZET. Pytany wówczas, czy polscy żołnierze powinni ruszyć na pomoc Estonii, Łotwie lub Litwie w przypadku rosyjskiego ataku, stwierdził, że "polscy żołnierze powinni bronić Polski".

Dopytywany o artykuł 5. NATO mówił wówczas, że "wszystko zależy od okoliczności" i wskazywał m.in. na obecność polskich żołnierzy na Łotwie.

Kosiniak-Kamysz krytykował słowa Błaszczaka. Były szef MON odpowiada

Wypowiedź Błaszczaka spotkała się z krytyką przedstawicieli koalicji rządzącej. Władysław Kosiniak-Kamysz zarzucił politykowi PiS podważanie solidarności wewnątrz NATO.

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Błaszczak w rozmowie z WP odrzucił te zarzuty. - Zarzut jest nieprawdziwy. Wynika on ze złej woli ministra Kosiniaka-Kamysza i z tego, że nie realizuje programu przygotowanego przez rząd Prawa i Sprawiedliwości wzmacniania polskiego wojska - powiedział.

Były szef MON przekonywał, że jego wcześniejsze słowa "zostały wyjęte z kontekstu, żeby stworzyć pole ataku".

Po wrześniowej wypowiedzi Błaszczaka krytykowali również m.in. rzecznik rządu Adam Szłapka, szef MSWiA Marcin Kierwiński oraz politycy KO, Polski 2050 i Razem. Zarzucali mu podważanie znaczenia artykułu 5. Traktatu Północnoatlantyckiego.

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Sam Błaszczak odpowiadał wówczas, że zobowiązania sojusznicze są wiążące, a artykuł 5. NATO jest uruchamiany kolegialnie.

Błaszczak o wojskach USA na wschodniej flance NATO

W rozmowie z WP były minister obrony argumentował również, że wzmocnienie wschodniej flanki powinno opierać się na obecności wojsk sojuszników z Zachodu, a nie na przesuwaniu sił pomiędzy państwami regionu.

- Żeby wzmocnić wschodnią flankę Sojuszu Północnoatlantyckiego, trzeba się starać o to, aby w naszej części Europy stacjonowały wojska państw naszych sojuszników z Zachodu, bo przecież przesunięcie sił na wschodniej flance Sojuszu Północnoatlantyckiego niewiele zmieni albo w zasadzie nic nie zmieni - powiedział.

Pytany o rozmieszczanie niemieckich oddziałów w państwach bałtyckich, Błaszczak wskazał na znaczenie obecności wojsk Stanów Zjednoczonych.

- Ja się cieszę z tego, że w Polsce stacjonują wojska amerykańskie, a nie niemieckie, bo Amerykanie, jedynie Amerykanie, stanowią realny argument w polityce odstraszania Rosji. Stąd ten Fort Trump niezwykle ważny - stwierdził.

Artykuł 5. NATO. Co głosi?

Artykuł 5. NATO to klauzula o wzajemnej pomocy członków sojuszu. Tak brzmi jego pełna treść:

"Strony zgadzają się, że zbrojna napaść na jedną lub więcej z nich w Europie lub Ameryce Północnej będzie uznana za napaść przeciwko nim wszystkim, i dlatego zgadzają się, że jeżeli taka zbrojna napaść nastąpi, to każda z nich, w ramach wykonywania prawa do indywidualnej lub zbiorowej samoobrony, uznanego na mocy artykułu 51 Karty Narodów Zjednoczonych, udzieli pomocy Stronie lub Stronom napadniętym, podejmując niezwłocznie, samodzielnie, jak i w porozumieniu z innymi Stronami, działania, jakie uzna za konieczne, łącznie z użyciem siły zbrojnej, w celu przywrócenia i utrzymania bezpieczeństwa obszaru północnoatlantyckiego".

Źródła: WP, Interia



