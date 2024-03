Nowe informacje ws. rakiety. Giertych: Składam zawiadomienie

Sprawa nie umknęła uwadze mecenasa Romana Giertycha, który w mediach społecznościowych odniósł się do sprawy. "Przewodniczący klubu PiS bezczelnie okłamał Polaków, gdy jako szef MON oświadczył, że nie wiedział o rakiecie, która wleciała do Polski i próbował zwalić za to winę na generałów" - napisał. Giertych w mocnych słowach ocenił także samego Mariusza Błaszczaka, nazywając go "bezczelnym, zakłamanym łajdakiem, który oczernił niewinnych".