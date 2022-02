Błaszczak o wojskach USA w Polsce: To mocny sygnał solidarności

Oprac.: Dawid Skrzypiński Polska

Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak odniósł się do informacji o wysłaniu dodatkowych żołnierzy amerykańskich do Polski, Niemiec i Rumunii. Poinformował, że do naszego kraju trafi 1,7 tys, żołnierzy. - Decyzja o wzmocnieniu wschodniej flanki NATO pokazuje, że USA i sojusz poważnie traktują zagrożenie ze strony Rosji i podejmują zdecydowane kroki odstraszające - powiedział szef MON.

Zdjęcie Mariusz Błaszczak / Tomasz Jastrzebowski/REPORTER / Reporter