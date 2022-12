Błaszczak o Patriotach: Przystępujemy do ustaleń ws. ich umieszczenia

Kaczyński: wyrzutnie Patriot przydadzą się w tym miejscu, gdzie rzeczywiście będą używane

Prezes PiS Jarosław Kaczyński oceniał, że wyrzutnie Patriot przydadzą się w tym miejscu, gdzie rzeczywiście będą używane. Według niego rakiety z ukraińską obsługą na terenie zachodniej Ukrainy dobrze by zabezpieczały Polskę i jednocześnie byłyby rzeczywiście używane w bardzo dobrym celu, jakim jest ochrona infrastruktury ukraińskiej i jej obywateli.

Również szef MON mówił w ubiegłym tygodniu w Sejmie, że "osiem wyrzutni systemu Patriot, bo o ośmiu wyrzutniach systemu Patriot mówią Niemcy, najlepiej sprawdziłoby się na zachodniej Ukrainie". - Taką rekomendację otrzymałem od oficerów wojsk przeciwrakietowych i przeciwlotniczych - zaznaczył Błaszczak.

Jak przekonywał, taka lokalizacja "stanowi ochronę polskiej granicy i jednocześnie terytorium Ukrainy przed rakietami niosącymi potencjalne zagrożenie".

Morawiecki: nikt nie chce pozyskiwać sprzętu po to, by on stał

Premier Mateusz Morawiecki powiedział pod koniec listopada, że Polska rozważy wariant przyjęcia niemieckich zestawów Patriot, jeśli Niemcy nie przekażą ich Ukrainie. Ale, jak dodał, "zwracamy uwagę na to, że przecież nikt nie chce pozyskiwać sprzętu po to, by on stał".

Również pod koniec listopada kanclerz Niemiec Olaf Scholz, cytowany przez agencję Reutera, powiedział, że oferta dostarczenia niemieckich systemów obrony powietrznej Patriot Polsce, jest nadal aktualna. O aktualności propozycji zapewniła wówczas także minister Lambrecht w wywiadzie dla "Frankfurter Allgemeine Zeitung".

- Polska jest szczególnie narażona - stało się to jasne podczas tragicznego ataku rakietowego z dwiema ofiarami śmiertelnymi. Ważne było i jest dla mnie wspieranie Polski jako dobrego sąsiada i bliskiego sojusznika w tych trudnych czasach. Stąd ta oferta - nadzór i obrona powietrzna z Eurofighterami i Patriotami. Podtrzymujemy naszą ofertę - zapewnił.