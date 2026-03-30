W skrócie Władysław Kosiniak-Kamysz skrytykował prezydenckie weto wobec programu SAFE, twierdząc, że przyniesie ono problemy polskiemu wojsku.

Mariusz Błaszczak stwierdził, że nie premier Donald Tusk lecz szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz będzie podpisywał "niemiecką chwilówkę".

Błaszczak zadeklarował, że PiS będzie przyglądać się projektowi PSL dotyczącym "polskiego SAFE 0 proc.", jednocześnie popierając projekt prezydencki opracowany z Adamem Glapińskim.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Komentarz szefa MON padł w związku z ruchem Karola Nawrockiego, który podjął decyzję o zawetowaniu ustawy o unijnej pożyczce SAFE.

- Nie rozumiem tej gehenny, którą zgotował nam z jednej strony prezydent, nie politykom, tylko wojsku, a z drugiej strony opozycja, bo do lutego popierali program SAFE. To przecież widać w ich wpisach. To jest jedno wielkie oszustwo, co zrobili, wycofując się z tego poparcia z czysto partykularnego interesu. Po to, żeby rząd nie miał sukcesu - kontynuował wicepremier.

Błaszczak o Kosiniaku-Kamyszu. "On się własnego cienia boi, a szczególnie Donalda Tuska"

Słowa Kosiniaka-Kamysza skomentował Mariusz Błaszczak na antenie Radia Zet.

- No, ale cóż on ma powiedzieć, jak on się własnego cienia boi, a szczególnie Donalda Tuska się boi? To nie Tusk będzie podpisywał niemiecką chwilówkę, tylko Władysław Kosiniak-Kamysz - mówił poseł PiS. Jak twierdzi, "z Kosiniaka-Kamysza współpracownicy Tuska sobie kpią".

Słowa o "niemieckiej chwilówce" padły również w odpowiedzi na pytanie, czy zdaniem Błaszczaka prezydenckie weto wobec ustawy o SAFE pomoże polskiemu wojsku.

- Uważam, że alternatywa wobec chwilówki niemieckiej, czyli polski SAFE 0 proc., pomoże wojsku polskiemu - stwierdził przewodniczący klubu parlamentarnego PiS.

Inicjatywa PSL ws. "polskiego SAFE 0 proc.". Błaszczak: Będziemy patrzeć na ten projekt

Błaszczak ustosunkował się również do kwestii ewentualnego udzielenia poparcia względem projektu zgłoszonego przez Polskie Stronnictwo Ludowe, który, jak deklarują autorzy, jest poprawioną wersją prezydenckiego projektu "polski SAFE 0 proc.".

- PSL wychodzi z tą inicjatywą, bo jeżeli pojawiają się pieniądze z zysku NBP, to chciałbym, żeby one natychmiast trafiły do budżetu i żebyśmy nie czekali w nieskończoność. Chcę wierzyć, że to jest prawda i te 185 miliardów może za chwilę trafić do budżetu państwa, żeby służyć bezpieczeństwu - mówił Kosiniak-Kamysz w "Politycznym WF-ie z gościem".

- A jeżeli tych pieniędzy nie ma, to znaczy, że prezes NBP przy udziale prezydenta wprowadzili całą Polskę w błąd, żeby tylko podać pretekst do weta ws. SAFE - dodał szef MON.

Błaszczak początkowo unikał odpowiedzi na pytanie dotyczące stanowiska, jakie względem tego projektu zajmie PiS. Ostatecznie stwierdził jednak: - Będziemy patrzeć na ten projekt. My popieramy projekt pana prezydenta, który powstał we współpracy z prezesem NBP Adamem Glapińskim.

