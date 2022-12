Black Eyed Peas na sylwestrze TVP wystąpili z tęczowymi opaskami

Oprac.: Aleksandra Wieczorek Polska

Podczas sylwestra w telewizji publicznej wystąpił amerykański zespół Black Eyed Peas. Wykonawcy na scenę wyszli w tęczowych opaskach. To symbol wsparcia osób LGBT+. Jak próbowali tłumaczyć prowadzący tuż po występie: "Wszystko było zaplanowane". "Homopropaganda w TVP za 1 milion dolarów. To nie była dobra zmiana. Wstyd" - skomentował wiceminister rolnictwa Janusz Kowalski. "To chyba jedyna dobra rzecz, którą TVP zrobiło w 2022 roku. Podczas Sylwestra Marzeń nie zapomniano o równości" - napisał z kolei współprzewodniczący Nowej Lewicy Robert Biedroń.

Zdjęcie Black Eyed Peas na scenie w tęczowych opaskach / TVP