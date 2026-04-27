W skrócie 1 maja, przypadający w piątek, wiąże się z zakazem jedzenia mięsa dla katolików.

W diecezjach sosnowieckiej, rzeszowskiej oraz tarnowskiej post nadal obowiązuje, mimo możliwości uzyskania dyspensy od biskupów.

Wierni w tych regionach powinni zamiast mięsa wybierać ryby lub warzywa, jeśli chcą zachować zgodność z nauką Kościoła.

W tym roku początek długiego weekendu może być dla części katolików wyzwaniem. 1 maja, czyli Święto Pracy, wypada w piątek, co tradycyjnie oznacza zakaz jedzenia mięsa.

Dyspensa od postu 1 maja. Nie we wszystkich diecezjach

Dla Polaków, którzy rozpoczynają wówczas majówkę i nie wyobrażają sobie wypoczynku bez zjedzenia karkówki czy kiełbasy na grillu, kluczowe mogą okazać się decyzje biskupów. Okazuje się jednak, że nie w całym kraju będzie można świętować przy mięsnym posiłku bez wyrzutów sumienia.

Choć prawo kościelne daje biskupom możliwość ogłoszenia dyspensy, jeśli uznają to za pożyteczne dla wiernych, tym razem nie wszyscy duchowni zdecydowali się na taki krok. W diecezjach sosnowieckiej, rzeszowskiej i tarnowskiej post będzie nadal obowiązywał.

Dyspensa na 1 maja. Są trzy wyjątki

W praktyce oznacza to, że w tych regionach mieszkańcy i turyści powinni zastąpić mięso rybami lub warzywami.

W pozostałych częściach Polski, gdzie biskupi byli bardziej wyrozumiali dla wiernych, wierni mogą korzystać z wolnego bez ograniczeń dietetycznych.

Dla wielu osób planujących wyjazdy w góry takie wieści mogą być zaskoczeniem, zwłaszcza że grillowanie stało się w Polsce świecką tradycją inaugurującą sezon wiosenny.

