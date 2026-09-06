W skrócie Biskupi proponują, aby katecheza parafialna różniła się od religii w szkole i opierała się na spotkaniach w małych grupach, rozmowie, modlitwie oraz dzieleniu się wiarą.

Jako przykład skutecznej ewangelizacji wskazano Francję, gdzie liczba chrztów wzrosła, a nowi wierni wskazywali na osobiste świadectwa bliskich i wpływ mediów.

W liście podkreślono, że parafie powinny przechodzić od modelu administracyjnego do wspólnotowego oraz że odnowa katechezy ma być zachętą do aktywnego uczestnictwa, a nie narzuceniem nowego obowiązku.

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Biskupi w Liście na XVI Tydzień Wychowania apelują o nowe spojrzenie na życie parafii i odnowę katechezy. XVI Tydzień Wychowania odbędzie się od 13 do 19 września pod hasłem "Wychowanie i formacja we wspólnocie wiary".

Biskupi podkreślają w dokumencie, że potrzebne jest przemyślenie na nowo duszpasterstwa parafialnego. "Chcemy, aby stało się ono przestrzenią spotkania dla każdego: dla osób głęboko wierzących, ale także dla poszukujących czy zdystansowanych do spraw wiary" - napisali.

Jednym z kluczowych elementów proponowanej zmiany ma być katecheza parafialna. Duchowni zaznaczają, że nie powinna ona być kolejną lekcją religii. "Choć religia w szkole pozostaje niezwykle cenna i nieodzowna dla rozwoju dziecka i poznawania Boga, katecheza w parafii ma inny cel i inną formę" - wskazują.

Biskupi chcą zmian w parafiach. Nowy pomysł na katechezę

Według autorów listu katecheza powinna opierać się na spotkaniach w małych grupach. To właśnie tam dzieci, młodzież i dorośli mieliby mieć możliwość szczerej rozmowy, modlitwy oraz dzielenia się własnymi problemami.

W ocenie hierarchów takie spotkania pozwalają również doświadczyć wiary poprzez relację z drugim człowiekiem. Uczestnicy mają spotykać "autentycznych świadków wiary - duszpasterzy i animatorów, którzy nie tylko nauczają o Bogu, ale dzielą się tym, jak doświadczają go w swoim życiu".

Jako przykład wskazano Kościół we Francji. Według przywołanych w liście danych podczas tegorocznej Wigilii Paschalnej ochrzczono tam ponad 21 tys. osób - blisko 20 proc. więcej niż rok wcześniej. Większość nowych wiernych stanowiło pokolenie Z, które nie wychowywało się w wierzących rodzinach.

List KEP. Biskupi wskazują na Francję. Tak chcą odnowić katechezę w Polsce

Biskupi zwracają uwagę, że młodzi Francuzi powracający do wiary często wskazywali na osobiste świadectwo przyjaciół, rodziców, dziadków, kapłanów i katechetów. Pierwszym impulsem dla wielu z nich miały być także media internetowe, które prowadziły do zainteresowania liturgią i kontaktu z osobami zaangażowanymi w życie Kościoła.

Autorzy listu przekonują, że podobny model powinien skłonić polskie parafie do działania. "Sekularyzacja nie jest wyrokiem, ale wezwaniem, by zacząć budować wspólnoty, w których Jezus naprawdę jest pośród nas" - czytamy.

Biskupi wskazują kierunek zmian. "Parafie nie jako urzędy"

Katecheza ma prowadzić od samego przekazywania informacji o Bogu do spotkania z ludźmi, którzy swoją postawą pokazują, że wiara jest rzeczywistością przeżywaną.

Hierarchowie zaznaczają jednocześnie, że ich propozycja nie oznacza narzucania wszystkim parafiom nowych rozwiązań. "Niniejsza prośba nie jest próbą narzucania nowych rozwiązań, lecz zachętą do wspólnego odczytania znaków czasu" - podkreślają. Wskazują, że w wielu parafiach podobne inicjatywy już funkcjonują.

Wzywają jednak do konkretnych działań, które pozwolą "przejść od modelu administrowania parafią do odważnej ewangelizacji". Odnowa katechezy nie powinna być kolejnym obowiązkiem dla księży, lecz szansą na powrót do istoty ich powołania. "Pozwólmy, by te myśli stały się dla nas narzędziem budowania Kościoła żywego, w którym każdy człowiek czuje się zauważony i wezwany do bliskości z Chrystusem" - napisali biskupi.



