Biskupi apelują o dialog. Chodzi o rozporządzenie ministra edukacji

"Apelują, by wszelkich zmian w tym zakresie dokonywać na drodze dialogu, w porozumieniu z wszystkimi Kościołami i związkami wyznaniowymi, i zgodnie z obowiązującym prawem. Ufają, że rozmowy przedstawicieli Kościołów z Ministerstwem Edukacji Narodowej przyniosą dobre rozwiązania" - podkreślono.

Religia w szkołach. KEP o nowym rozporządzeniu ministra edukacji

Pod koniec marca br. została opublikowana nowelizacja rozporządzenia ministra edukacji w sprawie oceniania uczniów. Znalazły się w niej zmiany dotyczące ocen z religii i etyki. Zgodnie z nimi ocena roczna lub końcowa klasyfikacyjna z religii i etyki nie będzie wliczana do średniej ocen na świadectwie szkolnym.

Wcześniej zdecydowany sprzeciw wobec proponowanych rozwiązań wyraziła Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski. Według niej postulowane zmiany to działanie niesprawiedliwe i dyskryminujące.

Członkowie Komisji podkreślili, że "nauczanie religii na terenie szkoły publicznej wynika z podstawowych praw człowieka, zwłaszcza z prawa do wolności religijnej, z prawa do wykształcenia obejmującego nauczanie i wychowanie oraz z prawa rodziców do nauczania i wychowania zgodnie z ich przekonaniami religijnymi".