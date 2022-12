- Tomasz Trela postawił Krystynie Pawłowicz zarzut brania łapówek, a to nieprawda. Napisał to wprost. Teraz poseł powinien udowodnić swoje racje w sądzie. Jeżeli nie jest w stanie tego przeprowadzić, zostanie skazany - uważa mec. Artur Wdowczyk. Dlaczego sędzia TK chce akurat 50 tys. zł? - To standardowa kwota w tego rodzaju postępowaniach. Taka jest praktyka. Nie wiem, co moja klientka zrobi z tymi pieniędzmi po wyroku sądu, ale najpewniej odda je na jakiś cel charytatywny - twierdzi pełnomocnik Pawłowicz.

Trela o "łapówkach" Pawłowicz

Tomasz Trela podkreśla, że jako posłanka PiS Krystyna Pawłowicz sama głosowała za jawnością oświadczeń majątkowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Jak mówi, teraz "sama się od tego uchyla, jest arogancka i wszystkich obraża".

- Jako radny, wiceprezydent i jako poseł składam oświadczenia od 13 lat, nie mam z tym żadnego problemu. One się zmieniają, pokazują stan oszczędności, majątkowy. Co Krystyna Pawłowicz ma do ukrycia, skoro nie chce ich ujawnić? - zastanawia się Trela. - Dla mnie to oczywiste, że jeśli ktoś nie chce pokazać swojego oświadczenia majątkowego, chce coś ukryć. Dodatkowe dochody czy diametralne zmiany - uważa.

Czy tweet dotyczący domniemanego łapownictwa Krystyny Pawłowicz nie był za mocny? - dopytujemy. - Mój wpis nie mówi, że Krystyna Pawłowicz bierze łapówki. To przypuszczenie, że ten kto nie pokazuje oświadczenia majątkowego, może to robić. Skoro Krystyna Pawłowicz do tej pory go nie opublikowała, z niczego się nie wycofuję. To ona powinna udowodnić, że nie ma sobie nic do zarzucenia, jest transparentna - odpowiada wiceszef klubu Lewicy.

Sejmowa komisja regulaminowa zajmie się immunitetem Tomasza Treli we wtorek, 13 grudnia.

Jakub Szczepański