Minister obrony narodowej wskazał, że "jeżeli jest w parlamencie jakieś ugrupowanie, które blokuje projekty rządowe, to jest to ugrupowanie pani Biejat". W tym kontekście wymienił projekty, przeciwko którym głosuje Lewica, takie jak te dotyczące bezpiecznej granicy, prawa do użycia broni, prawa do azylu.