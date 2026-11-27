W skrócie Międzynarodowy zespół biegłych wykluczył wybuch jako przyczynę katastrofy smoleńskiej, wskazując na ciąg zdarzeń podczas końcowego podejścia do lądowania.

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz ocenił, że nie można formułować zamkniętych wniosków bez dostępu do wraku samolotu i dokumentacji znajdującej się w Rosji.

W katastrofie Tu-154M z 10 kwietnia 2010 roku zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński z małżonką oraz wielu przedstawicieli polskich władz i wojska.

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W Prokuraturze Krajowej rzecznik prasowy prok. Przemysław Nowak, prezentując wnioski z kompleksowej opinii międzynarodowego zespołu, podał, że przyczyną katastrofy smoleńskiej, według biegłych, był ciąg zdarzeń podczas końcowego podejścia do lądowania.

Rzecznik PK podkreślił, że "analiza wyklucza wybuch jako przyczynę katastrofy smoleńskiej".

Jak zaznaczył, wybuch wykluczono również na podstawie badania uszkodzeń konstrukcji samolotu, w tym z wykorzystaniem symulacji komputerowych, a także na podstawie badań obrażeń ofiar katastrofy, rozmieszczenia szczątków samolotu i ciał ofiar oraz wyników badań fizykochemicznych.

Katastrofa Smoleńska. Rzecznik prezydenta zabrał głos

Podczas piątkowej konferencji prasowej Rafał Leśkiewicz był pytany, czy można wykluczyć wybuch jako przyczynę katastrofy w momencie, kiedy biegli nie mieli dostępu do wraku samolotu, który znajduje się w Rosji.

Rzecznik prezydenta stwierdził, że od czasu objęcia władzy w 2023 r. rządowi "nie udało się uzyskać wraku, ani dokumentacji, która powstała w Federacji Rosyjskiej".

- Zatem na pewno nie można formułować zamkniętych wniosków dotyczących okoliczności, w jakich doszło do tej najtragiczniejszej w historii powojennej Polski katastrofy - powiedział.

Po prezentacji analizy biegłych na temat przyczyn katastrofy poseł PiS, były szef MON Antoni Macierewicz, który w 2016 r. powołał podkomisję do ponownego zbadania katastrofy smoleńskiej, stwierdził, że prokuratura przekazuje tylko częściowe informacje ws. katastrofy.

10 kwietnia 2010 r. w Smoleńsku w katastrofie Tu-154M zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński i jego małżonka. Polskie śledztwo w sprawie tej tragedii - jedno z największych i najdłuższych w historii polskiej prokuratury - zostało wszczęte jeszcze w dniu katastrofy postanowieniem ówczesnej Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie. W 2016 r. zarządzeniem ówczesnego Prokuratora Generalnego zostało przekazane do dalszego prowadzenia Zespołowi Śledczemu nr 1 w Prokuraturze Krajowej.



