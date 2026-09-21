Biegli o tragicznym wypadku na A1. Wstrząsające dane, "nie spotkałem się"

Bartosz Przyborowski

Oprac.: Bartosz Przyborowski

Opinie biegłych wykazały, że Sebastian M. w momencie wypadku jechał od 315 do 329 km/h. - Zajmuję się wypadkami drogowymi od 25 lat. Nie spotkałem się w swojej karierze z takimi prędkościami na drodze. Myślę, że nikt w Polsce się z takim nie spotka - powiedział ostatniego dnia przesłuchań w sprawie ekspert Marek Długosz. W październiku strony wygłoszą mowy końcowe.

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BMW Sebastiana M. po wypadku, zniszczony przód auta na mokrej jezdni, otwarta szyba, w tle światła policyjne.
Samochód Sebastiana M. po wypadkuKMP Piotrków Trybunalskimateriały prasowe

W skrócie

  • Eksperci ustalili, że Sebastian M. kierował pojazdem z prędkością od 315 do 329 km/h w momencie wypadku.
  • Biegli potwierdzili, iż to BMW uderzyło w Kię, a zebrany materiał dowodowy nie wskazuje na zmianę toru jazdy przez kierującego Kią.
  • Sebastian M. jest oskarżony o spowodowanie śmiertelnego wypadku, a prokuratura zamierza wnioskować o najwyższy wymiar kary.
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W poniedziałek przesłuchane zostały ostatnie osoby w procesie Sebastiana M., który oskarżony jest o spowodowanie śmiertelnego wypadku na autostradzie A1. Zginęła wówczas trzyosobowa rodzina. Na ostatniej rozprawie sąd wysłuchał opinii biegłych, którzy sporządzili wcześniej ekspertyzę dotyczącą rekonstrukcji wypadku.

- Nasze opinie wskazują jednoznacznie, że prędkość pojazdu BMW była w przedziale 315-329 km/h. W tym przedziale kierujący prowadził swój pojazd. Natomiast Kia poruszała się w granicach 140 km/h na włączonym tempomacie - powiedział biegły Bogusław Śleziak.

Jak dodał, zespół ekspertów jednoznacznie ustalił, że przed zderzeniem kierujący Kią nie zmieniał toru ruchu i cały czas poruszał się środkowym pasem. To oznacza, że BMW uderzyło w Kię, a nie - jak twierdzi obrona oskarżonego - samochód zajechał nagle drogę Sebastianowi M.

Biegli wskazali, że w swojej ekspertyzie opierali się na zebranym w sprawie materiale rzeczowym w postaci śladów ujawnionych na jezdni, informacjach cyfrowych odczytanych z obu samochodów uczestniczących w wypadku, zapisów z wideorejestratora, który nagrał zderzenie, oraz nagrań z kamer znajdujących się na autostradzie A1. Zaznaczyli, że sporządzona opinia jest bardzo obszerna i wyjątkowo szczegółowa.

Biegli zeznali w sprawie wypadku na A1. "Nie spotkałem się z takimi prędkościami"

Według ich ustaleń BMW uderzyło swoją przednią prawą częścią w tylną lewą część Kii. - Za tym również przemawiają deformacje obu pojazdów widoczne podczas oględzin, jak i na zdjęciach - przekonywał ekspert Marek Długosz.

Biegli bazując na śladach na jezdni, zapisach z czarnych skrzynek oraz wykorzystując autorską metodę, przedstawili na ilustracjach dokładny przebieg i moment zderzenia.

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- Zajmuję się wypadkami drogowymi od 25 lat. Nie spotkałem się w swojej karierze z takimi prędkościami na drodze, z jakimi mamy do czynienia w analizowanym wypadku. Myślę, że nikt w Polsce się z takim nie spotkał. W Polsce nie ma takich dróg, na których można rozwijać takie prędkości - przyznał Długosz.

Według ekspertów Sebastian M. w dniu wypadku, jadąc autostradą A1, regularnie przekraczał 300 km/h. - Przy 300 km/h startują samoloty - podkreślił jeden z nich.

Biegli podważyli ustalenia zawarte w prywatnej ekspertyzie zleconej przez obronę. Według nich została ona sporządzona w wadliwy sposób, m.in. dlatego, że jej autor nieprawidłowo oszacował szerokość rozstawu osi BMW, błędnie zmierzył długość śladów hamowania oraz szerokość opon, a także popełnił błędy w innych parametrach.

Eksperci odpowiedzieli też na ponad 50 pytań przygotowanych przez obronę oskarżonego. Dotyczyły one szczegółowych zagadnień dotyczących przygotowanej przez nich analizy wypadku, w tym m.in. metodologii prowadzonych pomiarów prędkości, kwestię drogi hamowania, badania śladów powypadkowych, zachowania się pojazdów w momencie zderzenia i chwilę przed nim.

Biegli oszacowali prędkość Sebastiana M. "Przy 300 km/h startują samoloty"

Biegli wykluczyli też postawioną w prywatnej ekspertyzie hipotezę, że Kia poruszała się na kole dojazdowym.

- Przedstawione dziś przez biegłych opinie były jednoznaczne. Nie pojawiła się żadna wątpliwość. Zgromadzony materiał jest bezsporny. Zadawanie szeregu pytań przez obronę było tylko i wyłącznie szerzeniem wątpliwości - powiedziała prok. Izabela Knapik z Prokuratury Okręgowej w Katowicach.

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Sędzia Renata Folkman na trwającej do godz. 19 poniedziałkowej rozprawie oddaliła kolejne wnioski dowodowe obrony oskarżonego, uznając, że zmierzają one do przedłużenia postępowania. Zamknęła przewód sądowy i wyznaczyła termin mów końcowych obu stron na 7 października.

- Będziemy wnioskować o najwyższy wymiar kary, bo w jakiej sprawie to robić, jak nie w tej - przyznała prok. Knapik.

Obrońca oskarżonego, adw. Katarzyna Hebda, nie chciała powiedzieć, jaką linię obrony przedstawi i o co będzie wnioskować dla swojego klienta w mowie końcowej.

"Będziemy wnioskować o najwyższy wymiar kary". Prokuratura o sprawie wypadku na A1

Tymczasowe aresztowanie Sebastiana M. zostało przedłużone do 1 lutego przyszłego roku. Jak argumentowała sędzia, powodem pozostania oskarżonego w areszcie jest duże prawdopodobieństwo dokonania zarzucanego mu czynu, grożąca mu surowa kara oraz obawa ucieczki.

W poniedziałek do obrońców Sebastiana M. dołączyło dwoje nowych adwokatów. Jeden z nich opuścił jednak salę na początku rozprawy z powodu zatrudnienia na etacie w przedsiębiorstwie, co zgodnie z obowiązującymi przepisami uniemożliwia obronę klienta przed sądem.

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Do wypadku doszło 16 września 2023 r. wieczorem na autostradzie A1 koło Piotrkowa Trybunalskiego. Na wysokości wsi Sierosław na jezdni w kierunku Katowic BMW zderzyło się z Kią, która wpadła na bariery energochłonne i stanęła w płomieniach. Jadąca autem rodzina - małżeństwo i ich pięcioletni syn - zginęła na miejscu.

Sebastian M. w maju zeszłego roku został sprowadzony do Polski ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, dokąd uciekł po wypadku. Od tego czasu przebywa w areszcie. Za spowodowanie śmiertelnego wypadku grozi mu do ośmiu lat więzienia. W toczącej się od blisko roku przed Sądem Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim sprawie zebrano już blisko 30 tomów akt.

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