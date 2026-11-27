W skrócie Międzynarodowy zespół biegłych wskazał cztery przyczyny katastrofy: niestabilne podejście, błędną ocenę wysokości, kontynuowanie zniżania oraz późną decyzję o odejściu.

Kompleksowa analiza biegłych wykluczyła wybuch oraz awarię techniczną samolotu, wskazując, że systemy funkcjonowały poprawnie do momentu zderzenia z przeszkodami.

Biegli wskazali na błędy rosyjskich kontrolerów lotu, złe wyposażenie lotniska w Smoleńsku oraz problemy systemowe w 36. Specjalnym Pułku Lotnictwa Transportowego.

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Opinię zespołu biegłych Prokuratura Krajowa zaprezentowała podczas piątkowej konferencji prasowej. Z przeprowadzonej oceny wynika, że przyczyną katastrofy smoleńskiej były:

Niestabilne podejście do lądowania,

Błędna ocena rzeczywistej wysokości samolotu,

Kontynuowanie zniżania poniżej minimalnej wysokości,

Zbyt późne podjęcie decyzji o odejściu na drugi krąg.

Rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak wskazał, że w miejscu rozbicia samolotu panowała gęsta mgła, a "warunki były poniżej możliwości bezpiecznego lądowania". Jak dodał, widoczność wynosiła w tamtym momencie między 200 a 400 metrów, czyli "przy tej prędkości było to 2-5 sekund lotu".

Katastrofa smoleńska. Biegli odtworzyli ostatnie sekundy lotu

W opinii przedstawiono też rekonstrukcję ostatnich sekund lotu (czas podany w sekundach do katastrofy):

57 sekund - pierwsze ostrzeżenie "TERRAIN AHEAD",

54 sekundy - zmiana ustawienia wysokościomierza barometrycznego,

21 sekund - pierwszy alarm "PULL UP",

15 sekund - dowódca: "Odchodzimy na drugi krąg",

10 sekund - zwiększenie mocy silników,

6 sekund - uderzenie lewego skrzydła w brzozę,

2 sekundy - ostatnie, urwane ostrzeżenie "PULL UP",

1 sekunda - rosyjski kontroler: "Odejście na drugi krąg".

- Dowódca mniej więcej na sześć sekund po tym pierwszym najważniejszym ostrzeżeniu krytycznym "PULL UP", który powinien natychmiastowo powodować decyzję o zakończeniu lądowania, mówi: "odchodzimy na drugi krąg". Realizacja tej decyzji jeszcze trwała kilka sekund. I pierwsze w parametrach oznaki, że zwiększa się ciąg silników następują po kolejnych pięciu sekundach. Dziesięć sekund od katastrofy - wskazał prok. Nowak.

Prokuratura ujawniła czynniki sprzyjające katastrofie. Wymieniono rosyjskich kontrolerów

Z opinii biegłych wynika też, że wśród czynników sprzyjających katastrofie smoleńskiej były też działania rosyjskich kontrolerów lotu. Ponadto wymieniono:

Funkcjonowanie 36. Specjalnego Pułku Lotnictwa Transportowego,

Wybór lotniska Smoleńsk Północny,

Nieprzestrzeganie zasad sterylności kokpitu.

Prokurator Nowak podkreślił, że kontrolerzy lotu wielokrotnie informowali, że samolot znajduje się na prawidłowej ścieżce i kursie. - Samolot w zasadzie nigdy nie znajdował się w końcowym etapie na prawidłowej ścieżce i kursie - zaznaczył.

- Po drugie, kontrolerzy lotu nie podjęli działań zmierzających do przerwania tego zejścia. Nie przekazali ani polecenia, ani zalecenia odejścia na drugi krąg. Informowali o złej pogodzie. Natomiast to zalecenie lub polecenie nie zostało wyrażone. Padło dosłownie w ostatniej sekundzie lotu: "odejdźcie na drugi krąg", ale to było w momencie, gdy samolot był w zasadzie rozbity, po zderzeniu z brzozą, po odwróceniu się - wskazał.

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W odniesieniu do 36. Pułku prok. Nowak przypomniał, że był on jednostką odpowiedzialną za organizowanie tego lotu. W zakresie systemowym prok. Nowak wymienił - za opinią biegłych - niedofinansowanie, złe szkolenia, a przede wszystkim braki kadrowe skutkujące przeciążeniem załogi samolotu lotami. Sama załoga, jak dodał, miała doświadczenie, ale nie miała doświadczenia współdziałania, które w ocenie biegłych także było niewłaściwe.

Lotnisko w Smoleńsku było źle wyposażone, a przede wszystkim nie zawierało systemu precyzyjnego naprowadzania. - To była baza wojskowa zamknięta w listopadzie poprzedniego, 2009 roku, przywrócona doraźnie dla lotów, dla polskich lotów z 7 kwietnia i 10 kwietnia - przypomniał prok. Nowak.

Jak relacjonował, w przypadku zasady sterylnego kokpitu biegli ustalili, że w ostatnich minutach - ale nie w ostatniej minucie - wchodziła do kokpitu jedna osoba i prowadziła rozmowy niezwiązane z techniczną czynnością lądowania, co według biegłych rozpraszało dowódcę. - Było słychać inne głosy, ale tylko jedną osobę udało się zidentyfikować w sposób kategoryczny - dodał prokurator.

Smoleńsk. Biegli odnieśli się do hipotezy dotyczącej wybuchu. "Nic nie wskazuje"

Prokuratura ujawniła ponadto, że kompleksowa analiza wyklucza wybuch jako przyczynę katastrofy smoleńskiej. Jak dodał rzecznik, w zapisach rejestratorów nie zarejestrowano dźwięku odpowiadającego eksplozji.

- Ostatecznie wykluczyli (biegli - red.), aby tą przyczyną była awaria samolotu lub wybuch. (...) Generalnie stwierdzili, że samolot funkcjonował prawidłowo do momentu zderzenia się z pierwszymi przeszkodami terenowymi. Samolot znajdował się pod pełną kontrolą załogi do momentu zderzenia się z tymi przeszkodami. Wszystkie systemy działały prawidłowo i żadnej awarii nie było. Silniki działały jeszcze po rozbiciu samolotu - ujawnił rzecznik Prokuratury Krajowej.

Prokurator Nowak zaznaczył, że wybuch wykluczono również na podstawie badania uszkodzeń konstrukcji samolotu, w tym z wykorzystaniem symulacji komputerowych, a także na podstawie badań obrażeń ofiar katastrofy, rozmieszczenia szczątków samolotu i ciał ofiar oraz wyników badań fizykochemicznych.

- Wykluczyli możliwość wybuchu. Nic nie wskazuje na jakąkolwiek inną formę zamachu sabotażu - podkreślił śledczy.

Dodajmy, że rzecznik PK zaznaczył, że przedstawione informacje "nie są ustaleniami i ocenami prokuratury". - Informuję więc o treści dowodu, który będzie oczywiście brany pod uwagę przez prokuratora na dalszym etapie tego postępowania - zaznaczył prok. Przemysław Nowak.

Prokurator podkreślił przy tym, że zespół biegłych został "powołany w czasie gdy prokuratorem krajowym był Bogdan Święczkowski, a prokuratorem generalnym Zbigniew Ziobro".

Katastrofa smoleńska. Śledztwo zmierza ku końcowi, biegli przygotowali opinię

Przypomnijmy, że w sierpniu rzecznik Prokuratury Krajowej przekazał, że wszczęte 10 kwietnia 2010 roku główne śledztwo w sprawie katastrofy smoleńskiej zmierza ku końcowi. Obecnie jest ono przedłużone do 31 grudnia.

Prok. Nowak przypomniał wówczas, że do Zespołu Śledczego nr 1 w Prokuraturze Krajowej, który prowadzi to postępowanie, wpłynęło w tamtym czasie tłumaczenie uzupełniającej opinii Międzynarodowego Zespołu Biegłych. Rzecznik PK informował, że z tłumaczeniem opinii zapoznają się pokrzywdzeni i ich pełnomocnicy.

Międzynarodowy Zespół Biegłych został powołany przez Prokuraturę Krajową w 2019 roku, a jego zadaniem było wydanie kompleksowej pisemnej opinii w zakresie okoliczności katastrofy smoleńskiej, w tym jej przyczyn i przebiegu.

W skład zespołu weszli eksperci ze Stanów Zjednoczonych, otwiera się w nowym oknie, Irlandii, otwiera się w nowym oknie, Wielkiej Brytanii, otwiera się w nowym oknie i Węgier, otwiera się w nowym oknie. Biegli uczestniczący w jego pracach wcześniej zajmowali się m.in. katastrofami i wypadkami: amerykańskiego Boeinga, otwiera się w nowym oknie nad Lockerbie w Szkocji w 1988 roku, amerykańskiego Airbusa na rzece Hudson w Nowym Jorku, otwiera się w nowym oknie w 2009 roku i katastrofy promu kosmicznego Columbia w 2003 roku.

Zapoznanie się z aktami sprawy zajęło niemal trzy lata

Jak informował Polską Agencję Prasową wiosną 2025 roku prok. Krzysztof Schwartz - ówczesny szef zajmującego się badaniem katastrofy Zespołu Śledczego nr 1 Prokuratury Krajowej - zapoznanie się z aktami sprawy zajęło biegłym blisko trzy lata.

We wrześniu 2024 roku biegli wydali swoją pierwotną opinię, która została następnie przetłumaczona na język polski i udostępniona pokrzywdzonym. Jak poinformował prok. Nowak, wniosek o uzupełnienie opinii Międzynarodowego Zespołu Biegłych złożył wtedy jeden z pokrzywdzonych, ale decyzja o konieczności jej uzupełnienia została już wcześniej podjęta z urzędu przez prokuratora.

10 kwietnia 2010 r. w Smoleńsku w katastrofie Tu-154M zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński, otwiera się w nowym oknie i jego małżonka.



