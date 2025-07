Mężczyzna przyznał się do winy, został skazany na grzywnę, a następnie wydalony z kraju ze względu na popełniony czyn.

Deportacja białoruskiego studenta miała związek ze zdarzeniem, które miało miejsce 2 lipca podczas uroczystości w Ośrodku Studiów Wschodnich Uniwersytetu Warszawskiego. Tego dnia w obecności polskich oficjeli i zagranicznych dyplomatów 33-letni białoruski student Jauhien K. zaatakował Pawła Łatuszkę . Mężczyzna rzucił w polityka śmietnikiem, wykrzykując, że jest on "zdrajcą, który chciał spalić opozycjonistów".

- Wobec osób, które popełniły przestępstwo na terytorium Polski i mają białoruskie obywatelstwo, Straży Granicznej przekazywany jest wniosek o deportację i nałożenie wjazdu do Strefy Schengen. Taki środek zastosowano wobec osoby, która dokonała napadu na byłego ambasadora Białorusi w Polsce Pawła Łatuszkę - powiedział Biełsatowi rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.

Wcześniej prokuratura poinformowała, że mężczyzna przyznał się do winy. Swój postępek - którego miał żałować i za który przeprosił - nazwał "nieprzemyślanym" i popełnionym pod wpływem emocji. 33-latek został on skazany na 6 tysięcy złotych grzywny i zobowiązany do pokrycia kosztów sądowych. Następnie zapadła decyzja o deportacji.