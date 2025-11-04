W skrócie Grzegorz Braun został wyróżniony przez białoruską fundację znaną z sympatyzowania z reżimami Łukaszenki i Putina.

Fundacja przyznaje nagrody osobom o prorosyjskich poglądach, a gala wręczenia odbyła się w Mińsku.

Krótko po tej informacji komisja prawna Parlamentu Europejskiego poparła uchylenie immunitetu Brauna.

Gala wręczenia nagród odbyła się w poniedziałek w Mińsku. Uroczystość prowadził Dmitrij Bieliakow - jak ustalił niezależny portal reform.by, wcześniej pracownik białoruskiego KGB.

Grzegorza Brauna znalazł się w gronie laureatów "Nagród Pokoju i Praw Człowieka", obok działaczy znanych z prorosyjskich poglądów.

Grzegorz Braun z nagrodą na Białorusi. Sikorski: Zapracował pan

Przyznanie nagrody dla lidera Konfederacji Korony Polskiej skomentował w mediach społecznościowych szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski.

"Co prawda lepszym patronem byłby niesędzia (Tomasz - red.) Szmydt, ale gratuluję Grzegorzowi Braunowi, zapracował pan" - napisał.

Międzynarodowa Fundacja Charytatywna im. Emila Czeczko została nazwana na cześć żołnierza, który w grudniu 2021 roku zdezerterował z Polski na Białoruś, prosząc o azyl polityczny. Czeczko zmarł cztery miesiące później na terenie tego kraju w niejasnych okolicznościach.

W poprzednich latach fundacja wyróżniała osoby przychylne autorytarnym władzom w Mińsku i Moskwie.

Europarlament podjął decyzję. Braun pozbawiony immunitetu

Zaledwie dzień po doniesieniach o przyznaniu "wyróżnienia", komisja prawna Parlamentu Europejskiego opowiedziała się za uchyleniem immunitetu Grzegorza Brauna.

Wniosek w tej sprawie trafił do Parlamentu Europejskiego w czerwcu bieżącego roku z inicjatywy ówczesnego prokuratora generalnego Adama Bodnara. Prokuratura zarzuca Braunowi m.in. pozbawienie wolności, naruszenie nietykalności cielesnej, znieważenie i pomówienie lekarki Gizeli Jagielskiej w kwietniu 2025 roku w szpitalu w Oleśnicy.

Polski europoseł był już wcześniej pozbawiany immunitetu. W maju 2025 r. Parlament Europejski uchylił mu immunitet w związku z incydentem w Sejmie, kiedy to 12 grudnia 2023 r. zgasił gaśnicą świece chanukowe ustawione w ramach uroczystości religijnej.

