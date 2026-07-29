Białorusini wypytywali o "środki bezpieczeństwa". Zdecydowana reakcja MSZ

W skrócie Rzecznik polskiego MSZ potwierdził otrzymanie od Białorusi informacji o potencjalnym zamachu terrorystycznym, ale odmówił ujawnienia szczegółów oraz komentowania działań podejmowanych w Polsce.

Białoruska agencja BelTA wielokrotnie pytała polskie MSZ o szczegóły sprawy, jednak nie udzielono publicznie żadnych informacji na temat podejmowanych środków bezpieczeństwa.

Według informacji opublikowanych przez białoruskie MSZ, osoba, która miała rzekomo przygotowywać zamach w Polsce, była wcześniej pozbawiona prawa pobytu i ochrony uzupełniającej przez polskie władze.

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Białoruska państwowa agencja informacyjna BelTA zwróciła się do rzecznika polskiego MSZ Macieja Wewióra z prośbą o komentarz na temat informacji dotyczących potencjalnego zamachu terrorystycznego w Polsce, które Białoruś przekazała stronie polskiej w zeszłym tygodniu.

- Nie ogłaszamy przygotowań do działań dotyczących bezpieczeństwa Polski. Otrzymaliśmy te informacje, mogę to potwierdzić. Nie będziemy jednak publicznie omawiać, jakie środki bezpieczeństwa Polska podejmuje w takich sytuacjach - odpowiedział zdecydowanie przedstawiciel resortu dyplomacji.

Polska - Białoruś. Białoruska agencja z pytaniem do polskiego MSZ

Białoruscy dziennikarze kilkukrotnie pytali rzecznika Ministerstwa Spraw Zagranicznych o konkretne szczegóły tej sprawy. - Nie będę publicznie omawiał takich spraw. Liczę na państwa zrozumienie - powiedział w odpowiedzi na pytanie o dane osoby, która rzekomo miała przygotowywać zamach.

- Nie będę publicznie omawiał kwestii bezpieczeństwa z mediami. To nie jest miejsce do dyskusji na takie tematy, liczę na państwa zrozumienie - odpowiedział Wewiór zdecydowanie na kolejne pytanie.

Bardzo podobną odpowiedź przedstawiciele białoruskich mediów państwowych uzyskali, gdy zapytali o środki podejmowane w celu zapobieżenia zamachowi. - W sprawach bezpieczeństwa nie udzielamy informacji publicznie - cytuje odpowiedź Wewióra BelTA.

Białoruś "ostrzegła" Polskę. "Niewykluczone"

W czwartek na stronie białoruskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych pojawiła się informacja na temat przygotowywania zamachu terrorystycznego na terenie naszego kraju. Ta miała trafić także bezpośrednio do polskich dyplomatów, w tym chargé d'affaires RP na Białorusi Krzysztofa Ożanny.

"Poinformowano, że osoba obecnie mieszkająca w Polsce, skazana na Białorusi na podstawie szeregu artykułów kodeksu karnego i niedawno pozbawiona przez polskie władze ochrony uzupełniającej i prawa pobytu, przygotowuje zamach terrorystyczny" - czytamy w publikacji.

Bezpośrednio po pojawieniu się tego oświadczenia sprawę skomentował serwis Centrum Europy. "Zazwyczaj na podstawie takich (artykułów - red.) skazuje się na Białorusi przeciwników reżimu. Niewykluczone więc, że celem podanej w ten sposób informacji dotyczącej domniemanego terrorysty jest skierowanie uwagi polskich służb na środowiska białoruskiej opozycji w Polsce" - podkreślono

Źródło: BelTA





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