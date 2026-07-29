Białorusini wypytywali o "środki bezpieczeństwa". Zdecydowana reakcja MSZ
- Nie będę publicznie omawiał takich spraw - stwierdził krótko Maciej Wewiór w odpowiedzi na serię pytań białoruskich dziennikarzy. Przedstawiciele państwowej agencji informacyjnej BelTA próbowali uzyskać od rzecznika MSZ informacje na temat środków bezpieczeństwa na wypadek potencjalnego zamachu terrorystycznego. Przed takim atakiem Białorusini ostrzegali polską dyplomację w zeszłym tygodniu.
W skrócie
- Rzecznik polskiego MSZ potwierdził otrzymanie od Białorusi informacji o potencjalnym zamachu terrorystycznym, ale odmówił ujawnienia szczegółów oraz komentowania działań podejmowanych w Polsce.
- Białoruska agencja BelTA wielokrotnie pytała polskie MSZ o szczegóły sprawy, jednak nie udzielono publicznie żadnych informacji na temat podejmowanych środków bezpieczeństwa.
- Według informacji opublikowanych przez białoruskie MSZ, osoba, która miała rzekomo przygotowywać zamach w Polsce, była wcześniej pozbawiona prawa pobytu i ochrony uzupełniającej przez polskie władze.
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Białoruska państwowa agencja informacyjna BelTA zwróciła się do rzecznika polskiego MSZ Macieja Wewióra z prośbą o komentarz na temat informacji dotyczących potencjalnego zamachu terrorystycznego w Polsce, które Białoruś przekazała stronie polskiej w zeszłym tygodniu.
- Nie ogłaszamy przygotowań do działań dotyczących bezpieczeństwa Polski. Otrzymaliśmy te informacje, mogę to potwierdzić. Nie będziemy jednak publicznie omawiać, jakie środki bezpieczeństwa Polska podejmuje w takich sytuacjach - odpowiedział zdecydowanie przedstawiciel resortu dyplomacji.
Polska - Białoruś. Białoruska agencja z pytaniem do polskiego MSZ
Białoruscy dziennikarze kilkukrotnie pytali rzecznika Ministerstwa Spraw Zagranicznych o konkretne szczegóły tej sprawy. - Nie będę publicznie omawiał takich spraw. Liczę na państwa zrozumienie - powiedział w odpowiedzi na pytanie o dane osoby, która rzekomo miała przygotowywać zamach.
- Nie będę publicznie omawiał kwestii bezpieczeństwa z mediami. To nie jest miejsce do dyskusji na takie tematy, liczę na państwa zrozumienie - odpowiedział Wewiór zdecydowanie na kolejne pytanie.
Bardzo podobną odpowiedź przedstawiciele białoruskich mediów państwowych uzyskali, gdy zapytali o środki podejmowane w celu zapobieżenia zamachowi. - W sprawach bezpieczeństwa nie udzielamy informacji publicznie - cytuje odpowiedź Wewióra BelTA.
Białoruś "ostrzegła" Polskę. "Niewykluczone"
W czwartek na stronie białoruskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych pojawiła się informacja na temat przygotowywania zamachu terrorystycznego na terenie naszego kraju. Ta miała trafić także bezpośrednio do polskich dyplomatów, w tym chargé d'affaires RP na Białorusi Krzysztofa Ożanny.
"Poinformowano, że osoba obecnie mieszkająca w Polsce, skazana na Białorusi na podstawie szeregu artykułów kodeksu karnego i niedawno pozbawiona przez polskie władze ochrony uzupełniającej i prawa pobytu, przygotowuje zamach terrorystyczny" - czytamy w publikacji.
Bezpośrednio po pojawieniu się tego oświadczenia sprawę skomentował serwis Centrum Europy. "Zazwyczaj na podstawie takich (artykułów - red.) skazuje się na Białorusi przeciwników reżimu. Niewykluczone więc, że celem podanej w ten sposób informacji dotyczącej domniemanego terrorysty jest skierowanie uwagi polskich służb na środowiska białoruskiej opozycji w Polsce" - podkreślono
Źródło: BelTA