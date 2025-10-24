Białorusin poszukiwany listem gończym. Pilny komunikat prokuratury

Sprawca zabójstwa - Eryk Piatrou jest poszukiwany listem gończym - przekazała Prokuratura Okręgowa w Warszawie w komunikacie. Jak powiadomiono, po wielomiesięcznym śledztwie ustalono, że to obywatel Białorusi jest sprawcą zabójstwa Izabeli R.-H.

Komunikat Prokuratury Okręgowej w Warszawie pojawił się w piątek po godz. 12:30. Śledczy informują o ściganiu listem gończym obywatela Białorusi.

Eryk Piatrou jest podejrzany o zabójstwo młodej księgowej. Do zbrodni doszło w październiku 2023 roku w Warszawie.

Poszukiwany mężczyzna ma 33 lata. Prokuratura Okręgowa w Warszawie opublikowała zdjęcie Białorusina.

Więcej informacji wkrótce.

