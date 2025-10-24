Białorusin poszukiwany listem gończym. Pilny komunikat prokuratury

Sprawca zabójstwa - Eryk Piatrou jest poszukiwany listem gończym - przekazała Prokuratura Okręgowa w Warszawie w komunikacie. Jak powiadomiono, po wielomiesięcznym śledztwie ustalono, że to obywatel Białorusi jest sprawcą zabójstwa Izabeli R.-H.