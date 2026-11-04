"Bezprecedensowy atak". Święczkowski i Sochański z nowym oświadczeniem

W skrócie Bogdan Święczkowski i Bartłomiej Sochański wydali wspólne oświadczenie, w którym potępili działania władzy wykonawczej wobec Trybunału Konstytucyjnego.

Sędziowie opisali piątkowe działania policji jako brutalny atak oraz operację, która miała być przygotowana z dużym wyprzedzeniem.

Święczkowski i Sochański oświadczyli, że zawieszenie ich przez sędzię Korwin-Piotrowską nie wywołuje żadnych skutków prawnych.

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Oświadczenie Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego zostało w środę opublikowane w mediach społecznościowych przez rzeczniczkę TK Weronikę Ścibor.

"Kierujemy niniejsze oświadczenie do polskiej i międzynarodowej opinii publicznej, aby wyrazić jednoznaczny sprzeciw wobec bezprecedensowego w historii Europy, bezprawnego, brutalnego ataku władzy wykonawczej na niezależny organ władzy sądowniczej" - brzmi pierwszy akapit pisma.

Nowe oświadczenie sędziów Święczkowskiego i Sochańskiego. "Brutalny atak władzy wykonawczej"

W dalszej części pisma sędziowie przypomnieli wydarzenia z piątkowego wieczoru. Stwierdzili, że policja weszła do TK z terenu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

"Zamaskowani funkcjonariusze policji zabarykadowali budynek Trybunału, uniemożliwiając wejście do niego legalnym sędziom. Skala i użytych sił świadczą, że operacja ta była od dawna przygotowana" - nadmieniono w oświadczeniu.

Święczkowski i Sochański zaznaczyli, że zawieszenie ich przez sędzię Korwin-Piotrowską nie wywołuje żadnych skutków prawnych. Tak samo ocenili ogłoszenie się przez sędzię osobą kierującą Trybunałem.

"Wierzymy, że polskie społeczeństwo i międzynarodowa opinia publiczna opowiedzą się po stronie legalizmu, uczciwości i zwykłej ludzkiej przyzwoitości, a przeciwko brutalnej i prymitywnej sile oraz próbie uzurpacji władzy" - zakończyli oświadczenie sędziowie.

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