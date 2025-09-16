Premier Donald Tusk poinformował podczas wtorkowej wizyty w Ustce na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych zapowiedział treningu systemowego połączonego wsparcia ogniowego "Jesienny Ogień-25", który jest częścią manewrów "Żelazny Obrońca".

Ustka. "Jesienny Ogień-25". Donald Tusk o "bezprecedensowych manewrach"

Na poligonie odbędzie się po raz pierwszy w Polsce strzelanie bojowe z systemu Wisła z wykorzystaniem systemu IBCS. Żołnierze użyją m.in. wyrzutni rakietowych Homar A i Homar K, dział samobieżnych K9, armatohaubic Krab i czołgów Abrams.

- Jesteśmy w Ustce, gdzie dojdzie do bezprecedensowych manewrów. Będzie pierwsze strzelanie bojowe Patriotów, w użyciu będą HIMARS-y (...). Po raz pierwszy w historii ćwiczenia z użyciem zintegrowanego systemu zarządzania walką (...). Tylko Stany Zjednoczone i Polska w tej chwili ćwiczą tego typu możliwości. Dla nas jest to bardzo ważne, bo ten zintegrowany system umożliwia pełną koordynację zarówno obrony powietrznej i działań na lądzie - tłumaczył Tusk.

Odpowiedź na Zapad-2025. Trwają manewry "Żelazny Obrońca"

Premier podkreślił, że działania są prowadzone w ramach manewrów "Żelazny Obrońca", w które zaangażowanych jest w sumie 60 tys. polskich żołnierzy. Ćwiczenia stanowią odpowiedzią na rosyjsko-białoruskie manewry Zapad-2025. - Tylko dziś zaangażowanych jest 18 tys. - dodał.

Wyjaśnił, że manewry trwają także na Litwie i Łotwie. Biorą w nich udział również żołnierze z Polski, podobnie jak na szwedzkiej Gotlandii.

- To pookazuje nie tylko saklę manewrów. Także zaawansowanie techniczne na najwyższym światowym poziomie, ale pokazuje także stopień zaangażowania politycznego całego NATO - powiedział Tusk i podziękował sojusznikom "przede wszystkim ze Stanów Zjednoczonych, a także krajów europejskich".

- Trzeba to mocno podkreślić. Te ćwiczenia, tak jak Pakt Północnoatlantycki, mają charakter obronny i są odpowiedzią na agresywne manewry po drugiej stornie granicy. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Dla nas ważne jest, żeby potencjalni przeciwnicy i sojusznicy widzieli, że jesteśmy przygotowani do działań - podkreślił szef polskiego rządu.

Program Orka. Tusk zapowiada uchwałę

Donald Tusk poinformował, że na środowym posiedzeniu rządu zostanie podjęta uchwała zobowiązująca do zakupu okrętów podwodnych w programie Orka do końca roku.

Wszystkie oferty zostały przebadane, teraz rząd podejmie decyzję, kto będzie naszym ostatecznym partnerem - przekazał.

"Wydarzenia": Infrastruktura przeciwpowodziowa wymaga pilnych remontów Polsat News