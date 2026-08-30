W skrócie Siemoniak odrzucił zarzuty prezydenta Nawrockiego o wybiórczo przekazywanych informacjach ze służb specjalnych i podkreślił, że prezydent otrzymuje niezbędne informacje.

Minister przypomniał, że prezydent zawetował ustawę dotyczącą rynku kryptoaktywów, co według niego uniemożliwiło wprowadzenie mechanizmu kontroli tego rynku przez KNF oraz ograniczenie potencjalnych nadużyć.

Siemoniak zaapelował o wyłączenie służb specjalnych z bieżącej walki politycznej, wsparcie finansowania tych służb oraz podpisanie nominacji generalskich dla ich szefów.

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Prezydent Karol Nawrocki podczas spotkania z młodzieżą w Juracie w ramach wydarzenia "Przyszłość.pl" został zapytany o sprawę zatrzymania prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława Piesiewicza oraz aferę Zondacrypto.

W odpowiedzi mówił m.in. o informacjach, które otrzymuje od służb specjalnych. Nawrocki stwierdził, że informacje przekazywane przez służby otrzymuje "wybiórczo". Jak zaznaczył, nie chodzi o wszystkie służby, a o część z nich.

- Ja wiem, że wiele informacji niestety ze służb dostaję, z niektórych służb, nie ze wszystkich, to mówię wprost, dostaję wybiórczo. Nie dostaję tych informacji, jeśli ich nie zażądam w sposób zdecydowany, które trafiają do Rady Ministrów - powiedział prezydent.

Jego słowa spotkały się z reakcją ministra koordynatora służb specjalnych Tomasza Siemoniaka.

Minister odpowiada na słowa Nawrockiego. "Nieprawda"

"Nieprawda! Prezydent i jego urzędnicy otrzymują informacje ze służb specjalnych w ramach oceny wagi i przydatności materiału. Nie ma żadnej 'wybiórczości'" - napisał Siemoniak na platformie X.

Jak wyjaśnił, najważniejsze informacje mają trafiać bezpośrednio do prezydenta, a "dziesiątki innych do jego ministrów". Według ministra obecny sposób przekazywania informacji nie różni się od tego, który obowiązywał podczas poprzednich kadencji prezydenckich.

Siemoniak zakwestionował również twierdzenie, że Nawrocki musiał "w sposób zdecydowany" domagać się informacji od służb. "Nie znam przypadku 'zażądania w sposób zdecydowany' jakiejkolwiek informacji od służb specjalnych przez prezydenta" - stwierdził.

Przyznał jednocześnie, że prezydent raz zwrócił się o pogłębioną informację dotyczącą jednej ze spraw z 2024 roku, a więc okresu sprzed jego prezydentury. "Oczywiście ją otrzymał" - zaznaczył Siemoniak, dodając: "Jeśli czegokolwiek jeszcze żądał, to proszę o przykład".

Siemoniak przypomina o wecie Nawrockiego. Chodzi o rynek kryptowalut

Minister odniósł się również bezpośrednio do kwestii regulacji rynku kryptowalut. Przypomniał, że prezydent zawetował ustawę dotyczącą rynku kryptoaktywów. Zdaniem Siemoniaka oznacza to, że Nawrocki uniemożliwił wprowadzenie w Polsce mechanizmu kontroli tego rynku przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Siemoniak wskazał także na rolę Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Według niego ABW, ze względu na kwestie związane z bezpieczeństwem narodowym i "powiązania rosyjskie", przekazywała informacje dotyczące Zondacrypto najważniejszym osobom w państwie.

Minister zaznaczył również, że podczas prac nad ustawą o kryptowalutach ABW miała jednoznacznie popierać proponowane rozwiązania. Jak argumentował, kryptowaluty są wykorzystywane m.in. przez "terrorystów, dywersantów, szpiegów i innych przestępców".

"Wielka obłuda". Siemoniak ostro o odpowiedzialności za inwestycje

W dalszej części wpisu Siemoniak zaznaczył, że państwo nie może zabronić obywatelom lokowania własnych pieniędzy w zagranicznych firmach. Jednocześnie skrytykował przerzucanie na państwo odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne.

"Nie można nikomu zabronić lokowania własnych pieniędzy w zagranicznej firmie na niejasnych zasadach. Ale wielką obłudą jest obciążanie Państwa Polskiego skutkami własnego ryzyka lub błędu" - napisał.

Według ministra obywatele mogą inwestować swoje środki także na rynku bankowym, kapitałowym i ubezpieczeniowym, gdzie obowiązują odpowiednie przepisy i działają właściwe instytucje.

Siemoniak szczególnie krytycznie ocenił powoływanie się w sprawie Zondacrypto na "dobrobyt obywateli".

"Szczytem obłudy jest jednak wskazywanie w tym przypadku 'dobrobytu obywateli' (rozumiem inwestujących w kryptowaluty), gdy samemu się zawetowało regulację, która miała ich chronić" - stwierdził.

W swoim wpisie minister odniósł się także do byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Napisał, że wyjątkiem od wskazanego przez niego argumentu o "dobrobycie" jest sytuacja Ziobry, "który wziął pieniądze od właściciela Zondacrypto i jeszcze ma o to pretensje do rządu".

Minister broni służb. "Wyłączmy je z walki politycznej"

Siemoniak odrzucił również zarzut, że służby specjalne niewłaściwie wywiązują się ze swoich obowiązków. Ocenił, że kolejny atak prezydenta na służby jest "bezpodstawny i krzywdzący dla funkcjonariuszy służb, którzy są apolityczni i bardzo dobrze wywiązują się ze swoich obowiązków".

Zapewnił przy tym, że nie ma przeszkód, aby szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego i jego zastępcy otrzymywali dodatkowe informacje oraz uczestniczyli w briefingach służb.

"Z samym szefem BBN pozostaję w roboczym kontakcie, przekazując też różne informacje i oceny z prośbą o przekazanie prezydentowi. Proszę ich zapytać jak jest" - napisał.

Na koniec Siemoniak zaapelował do prezydenta, aby służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa zostały wyłączone z bieżącego sporu politycznego. "Ewentualne uwagi i potrzeby można przekazywać bezpośrednio, a nie przez media" - podkreślił.

Minister zwrócił się także o wsparcie działań rządu dotyczących zwiększenia finansowania służb specjalnych. Poinformował, że w piątek Rada Ministrów przyjęła budżet przewidujący rekordowe kwoty dla ABW i Agencji Wywiadu.

Siemoniak zaapelował ponadto o podpisanie nominacji generalskich dla szefów ABW, AW i Służby Wywiadu Wojskowego. Jak przekazał, wnioski podpisane przez premiera leżą od maja. "Ci oficerowie absolutnie zasługują na te awanse!" - ocenił minister.



