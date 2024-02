Pigułka "dzień po". Debata w Sejmie

Przewodniczący komisji i były minister zdrowia Bartosz Arłukowicz zareagował: - Panie pośle, do rzeczy, bo nie wiemy, o czym wy tam rozmawiacie po godz. 23. - Nie będzie pan po kilku moich słowach oceniał, czy mówię od rzeczy, czy do rzeczy - odparł Bogucki.

- Przecież nadal mamy filmy od 18 lat. Przypomnę z czasów, kiedy byłem nauczycielem, to dawne lata. Do mojej szkoły, to była taka mała wiejska szkoła podstawowa, przyjeżdżało takie objazdowe kino. Pan, który te filmy wyświetlał, przywiózł film niedostosowany dla dzieci. Wiecie, co zrobił? Ręką zasłaniał projektor, ale głosu nie wyłączył. Czy chcemy zmierzać w tym kierunku...?