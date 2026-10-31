"Bezczelny typ", "król jest nagi". Opozycja grzmi po orędziu Tuska

W skrócie Były premier Mateusz Morawiecki skrytykował orędzie Donalda Tuska, określając je jako wystąpienie rzecznika Silnych Razem i wzywając szefa rządu do dymisji.

Doradca prezydenta Błażej Poboży nazwał orędzie kuriozalnym i oskarżył Tuska o dokonanie zamachu na Trybunał Konstytucyjny oraz używanie funkcjonariuszy policji.

Łukasz Schreiber skrytykował brak propozycji rządu i zaproponował trójskok: odwołanie Tuska, reset Trybunału Konstytucyjnego oraz wyciągnięcie konsekwencji prawnych.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

O godzinie 20 w sobotę Donald Tusk wygłosi orędzie do narodu, w którym odniósł się do sytuacji wokół Trybunału Konstytucyjnego. Politycy nie zwlekali i skomentowali słowa szefa rządu.

W sobotniej rozmowie z Polsat News doradca prezydenta Błażej Poboży ocenił orędzie premiera jako "kuriozalne i nonsensowne".

Doradca prezydenta stwierdził, że za "przejęciem Trybunału Konstytucyjnego" stoi Donald Tusk, więc - jak ujął - należy go określać mianem "zamachowca". Jego zdaniem, reszta osób zaangażowanych w sytuację związaną z TK to "marionetki". Wśród nich wymienił m.in. "sędziów uzurpatorów" czy funkcjonariuszy policji, przebywających na terenie Trybunału.

Poboży powiedział, że nocny kryzys pod TK był przykładem naruszenia trójpodziału władzy, niezależności sędziowskiej oraz niezawisłości sądu.

Politycy komentują orędzie Tuska. Opozycja grzmi

Krytycznie do wystąpienia premiera odniósł się również Sławomir Mentzen. Lider Konfederacji zarzucił szefowi rządu kłamstwa i manipulacje, a samo orędzie ocenił jako pozbawione pomysłu i słabo przygotowane.

"Nie spodziewałem się wiele po orędziu Tuska, ale coś aż tak obrzydliwego mnie jednak zaskoczyło. Kłamstwa, manipulacje, skrajna bezczelność, zero skruchy. Brak pomysłu, beznadziejna forma. Dziadek traci formę i siłę. Widać już powoli koniec rządów Tuska!" - stwierdził polityk.

Do orędzia Donalda Tuska odniósł się także Łukasz Schreiber. Polityk skrytykował premiera za brak - w jego ocenie - propozycji rozwiązania kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego.

"Bezczelny typ zrobił orędzie nie mając żadnego pomysłu na wyjście z wojny, którą sam wywołał. Naubliżał Prezydentowi i opozycji. Puścił kilka bredni ze starego repertuaru o prorosyjskich politykach. Król jest więc nagi" - napisał na platformie X.

Morawiecki komentuje orędzie Donalda Tuska. "Do dymisji!"

Jednym z polityków, którzy także skomentowali wystąpienie szefa rządu, był Mateusz Morawiecki. Były premier opublikował krótki wpis w mediach społecznościowych, w którym ostro ocenił orędzie Donalda Tuska.

"Miało być orędzie Premiera, dostaliśmy orędzie rzecznika Silnych Razem. Do dymisji!" - napisał Morawiecki.

Rozwiń

Krytycznie do wystąpienia szefa rządu odniósł się również Marcin Możdżonek. W obszernym wpisie na platformie X nawiązał do protestów przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz działań policji pod budynkiem instytucji.

"Szanowny Panie Premierze, wczoraj, dziś i do skutku pod Trybunałem Konstytucyjnym manifestują Polacy, zaangażowani polscy obywatele. Nie aktywiści prawicy" - rozpoczął swój wpis Możdżonek.

Następnie zarzucił premierowi, że jego rząd korzysta z doradztwa aktywistów, a podejmowane decyzje prowadzą - w jego ocenie - do wzrostu kosztów życia i wprowadzania "lewackich irracjonalnych rozwiązań".

Rozwiń

Orędzie Tuska. Politycy koalicji popierają stanowisko premiera

Inaczej orędzie Donalda Tuska ocenili przedstawiciele obozu rządzącego.

Ministra edukacji narodowej Barbara Nowacka zwróciła uwagę na jedno z najważniejszych przesłań wystąpienia szefa rządu. "Nie może tu być kompromisu" - podkreśliła.

Rozwiń

Z kolei europoseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński krótko skomentował wystąpienie premiera, publikując hasło: "Wygra Polska".

Głos zabrała też posłanka Marta Wcisło. "Wrzask, kłamstwo i bijatyka nie mogą być źródłem prawa w Polsce!" - pisała, cytując słowa Donalda Tuska.

Nagranie z orędziem Donalda Tuska podał też szereg innych polityków, związanych z formacją. To m.in.: Waldemar Żurek, Małgorzata Kidawa-Błońska, Maciej Lasek czy rzecznik rządu Adam Szłapka.



