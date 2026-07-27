"Bezczelne". Giertych reaguje po ruchu prokuratury. W tle sprawa dwóch wież

Dorota Hilger

Dorota Hilger

"Po pierwsze komunikat jest bezczelny, gdyż jednocześnie z informacją o wszczęciu postępowania sprawdzającego sugerujecie Państwo sprawcę" - napisał Roman Giertych. Odniósł się w ten sposób do publikacji prokuratury, która informowała o czynnościach ws. wycieku nagrania z przesłuchania Jarosława Kaczyńskiego. Wskazano w niej, że dostęp do materiału miał tylko pełnomocnik pokrzywdzonego.

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Roman Giertych na sejmowym korytarzu.
Sprawa dwóch wież. Roman Giertych o komunikacie prokuratury: BezczelnyJacek SzydlowskiAgencja FORUM

W skrócie

  • Roman Giertych skrytykował komunikat warszawskiej prokuratury dotyczący wszczęcia postępowania ws. wycieku nagrania z przesłuchania Jarosława Kaczyńskiego, zarzucając sugerowanie sprawcy.
  • Sprawa dotyczy nagrania z przesłuchania w śledztwie dotyczącym tzw. dwóch wież, gdzie Giertych zapowiedział zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Jarosława Kaczyńskiego.
  • Prokuratura oraz Warszawska Izba Adwokacka wszczęły postępowania sprawdzające w związku z wyciekiem nagrania i dostępem do akt sprawy przyznanym Romanowi Giertychowi.
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Roman Giertych, jeden z pełnomocników pokrzywdzonego w tzw. sprawie dwóch wież, odniósł się do najnowszego komunikatu Prokuratury Okręgowej w Warszawie w poście opublikowanym w mediach społecznościowych.

"Po pierwsze komunikat jest bezczelny, gdyż jednocześnie z informacją o wszczęciu postępowania sprawdzającego sugerujecie Państwo sprawcę. Tymczasem jest oczywiste, że do nagrania przede wszystkim dostęp miała prokuratura, a to że w obecnej prokuratury cieknie wszystko, to widzimy każdego dnia. Również dzisiaj w innych sprawach" - napisał.

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"Po drugie wzrusza mnie troska o zabezpieczenie postępowania (któremu służy wspomniany przepis) w sytuacji, w której nie chcecie go prowadzić" - dodał polityk.

Giertych zapowiedział dodatkowo, odnosząc się do treści opublikowanych w mediach nagrań, że złoży zawiadomienie w sprawie "możliwości popełnienia przestępstwa przez Jarosława Kaczyńskiego polegającego na groźbach karalnych wobec prokurator prowadzącej postępowanie".

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"Wszyscy mogą usłyszeć jak te groźby brzmiały. To te groźby moim zdaniem spowodowały, że najpierw uchyliła mi ona 80 proc. pytań, a potem umorzyła z absurdalną argumentacją postępowanie. Po prostu dała się zastraszyć. Tak uważam, ale nawet gdyby było inaczej, to i tak postępowanie świadka należy ocenić jako przestępstwo" - wskazał.

W poniedziałek po południu warszawska prokuratura poinformowała o rozpoczęciu czynności w związku z wyciekiem nagrania z przesłuchania Jarosława Kaczyńskiego. "Jedyną osobą która wystąpiła o dostęp do całości akt sprawy był jeden z pełnomocników pokrzywdzonego, uprzednio pouczony o treści art. 241 § kk." - przekazano.

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Pokrzywdzony w sprawie dwóch wież, Gerald Birgfellner, miał dwóch pełnomocników - Romana Giertycha oraz Jacka Duboisa. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba w rozmowie z "Faktem" potwierdził, że "dostęp do całości akt miała tylko jedna osoba, mecenas Roman Giertych".

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- Wystąpił o dostęp, dostał dostęp. Było pouczenie dla wszystkich osób biorących udział w przesłuchaniu o treści artykułu 241, czyli o odpowiedzialności karnej za upublicznienie przed uprawomocnieniem się materiałów z postępowania przygotowawczego - powiedział.

Dziennikarze portalu zwrócili się także z prośbą o komentarz do Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

- Po zapoznaniu się z informacjami medialnymi Rzecznik Dyscyplinarna Warszawskiej Izby Adwokackiej zdecydowała o wszczęciu postępowania sprawdzającego. Sprawa zostanie w najbliższych dniach przekazana do Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury adw. Ewy Krasowskiej - przekazała "Faktowi" rzeczniczka adw. Maria Sankowska-Borman.

Sprawa "dwóch wież" rozgrzała Polskę. Jarosław Kaczyński przesłuchany

Postępowanie w sprawie tzw. "dwóch wież" obejmowało trzy zarzuty związane z inwestycją spółki Srebrna i Fundacją Instytutu im. Lecha Kaczyńskiego w dwa wieżowce, które miały zostać wybudowane na warszawskiej Woli.

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W 2018 roku, gdy zrezygnowano z inwestycji, austriacki biznesmen Gerald Birgfellner zażądał wypłaty za poniesione przez niego koszty, które wycenił na 1,3 mln euro. Jarosław Kaczyński jednak odmówił.

W okresie gdy prokuraturą kierował Zbigniew Ziobro austriacki biznesmen był kilkukrotnie przesłuchiwany, jednak odmówiono wszczęcia śledztwa. Do sprawy wrócono po zmianie władzy, w lutym 2025 roku.

W charakterze świadka przesłuchiwani byli m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński czy jego współpracowniczka Barbara Skrzypek. Ostatecznie postępowanie zostało umorzone, jako że śledczy uznali, że żaden z badanych czynów nie zawiera znamion czynu zabronionego.

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