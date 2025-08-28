W skrócie Prawie 90 procent Polaków uważa, że współpraca Karola Nawrockiego i Donalda Tuska będzie pełna konfliktów.

Nowy sondaż pokazuje, że tylko niewielki odsetek respondentów wierzy w bezproblemową współpracę obu polityków.

Rada Gabinetowa ujawniła napięcia między prezydentem a premierem.

Środowa Rada Gabinetowa wydaje się być zwiastunem relacji pomiędzy prezydentem i premierem, jaką Polacy obserwować będą przynajmniej przez najbliższe dwa lata. Podczas swoich wystąpień przywódcy nie żałowali sobie wzajemnych docinek, a składane przez nich deklaracje jasno wskazywały, że znajdują się na przeciwnych do siebie biegunach.

O szanse na to, że współpraca Karola Nawrockiego i Donalda Tuska przebiegać będzie bezkonfliktowo, zapytano w nowym sondażu przeprowadzonym przez United Surveys dla WP.

Współpraca Nawrockiego i Tuska. Sondaż wskazuje jasno

Respondentom biorącym udział w badaniu zadano następujące pytanie: "Czy spodziewa się Pan/Pani częstych konfliktów między prezydentem Karolem Nawrockim a premierem Donaldem Tuskiem?".

89,9 proc. pytanych wskazało, że współpraca głowy państwa i szefa rządu nie będzie pozbawiona konfliktów i nieporozumień. Osoby, które udzieliły odpowiedzi przeciwnej, są w zdecydowanej mniejszości.

2,8 proc. ankietowanych uznało, że "raczej" nie będzie konfliktów między prezydentem i premierem, a 0,6 proc. stwierdziło, że współpraca "zdecydowanie" układać się będzie bez większych sprzeczek.

6,6 proc. pytanych nie potrafiło udzielić jednoznacznej odpowiedzi.

Złośliwości i przytyki. Gorąco na Radzie Gabinetowej

Podczas środowej Rady Gabinetowej przedstawiciele rządu i Kancelarii Prezydenta rozmawiali na temat stanu finansów państwa, dużych inwestycji jak CPK i elektrownie jądrowe oraz ustawy Mercosur.

W jawnej części spotkania Nawrocki nie szczędził krytyki pod adresem rządu i domagał się wyjaśnienia jego dotychczasowych działań. - Tak po męsku, po ludzku chciałbym wiedzieć, co przez 18 miesięcy udało się zrobić polskiemu rządowi, byśmy nie mieli problemów z finansami publicznymi - mówił prezydent.

Tusk z kolei odwoływał się m.in. do weta Nawrockiego w sprawie ustawy wiatrakowej, sugerując że nie powstrzyma ono planów rządu. - Wiatraki będą powstawały. Znaleźliśmy sposoby, aby mocą rozporządzenia zintensyfikować nasze działania - zapowiedział premier.

Kolejne weta Nawrockiego. Kosiniak-Kamysz: Idzie drogą liberum veto Polsat News Polsat News