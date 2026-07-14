Bez kolejki i "na cito". Media: Tak radni KO korzystali z przychodni w Piasecznie

W skrócie Według informacji portalu Wirtualna Polska radni Koalicji Obywatelskiej w Piasecznie korzystali z usług przychodni miejskiej poza oficjalną kolejką po kontakcie z kierownictwem placówki.

Niektórzy pracownicy przychodni oraz była recepcjonistka potwierdzili, że radni byli rejestrowani na wizyty bez zachowania kolejności obowiązującej innych pacjentów.

Radni oraz burmistrz Piaseczna zaprzeczyli doniesieniom o omijaniu kolejek i wskazali, że nie byli informowani o takich praktykach.

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Wirtualna Polska informuje, że Miejskie Centrum Medyczne w Piasecznie jest publiczną przychodnią utworzoną przez Radę Miejską, a placówka podlega nadzorowi burmistrza oraz Rady Społecznej, której członków wybierają radni.

Placówka zatrudnia około 170 osób, ma cztery przychodnie i opiekuje się blisko 26 tysiącami pacjentów.

Piaseczno: Zapisy poza kolejnością. Radni KO mieli dzwonić do kierownictwa

"Jak twierdzą pracownicy przychodni, obok oficjalnego systemu zapisów, w latach 2024-2025 funkcjonować miał w niej również nieformalny kanał dostępu do lekarzy. Korzystać z niego miała grupa lokalnych polityków Koalicji Obywatelskiej, która sprawuje władzę w Piasecznie. Politycy KO znajdują się również w radzie społecznej przychodni" - pisze portal.

- Tworzyliśmy placówkę, która miała konkurować jakością z prywatnymi sieciami medycznymi. Pracownicy czuli tę misję. Tymczasem część polityków była zapisywana z pominięciem oficjalnej drogi, bez zachowania kolejności obowiązującej zwykłych pacjentów - mówi WP.pl jeden z pracowników MCM.

Według relacji sygnalisty dla portalu radni mieli obchodzić kolejkę, dzwoniąc w niektórych przypadkach bezpośrednio do kierownictwa, aby załatwiono im rejestrację na szybsze terminy. W ten sposób uzyskiwali dostęp do świadczeń - wizyt u lekarzy, skierowań na badania, konsultacji specjalistycznych czy recept.

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Według portalu wśród osób korzystających z nieformalnych kanałów kontaktu z personelem mieli znajdować się m.in.: przewodnicząca Rady Miejskiej w Piasecznie Katarzyna Wypych, przewodniczący Rady Powiatu Piaseczyńskiego Krzysztof Kasprzycki oraz radny miejski Piotr Sędziak. Cała trójka w przesłanych do portalu oświadczeniach, zaprzecza doniesieniom.

Jak pisze portal, recepcjonistka Agnieszka Krzaczek, która pracowała w placówce w Piasecznie od października do grudnia 2024 r. potwierdziła, że "kazano jej zapisywać radnych bez kolejki".

Burmistrz Piaseczna Daniel Putkiewicz zaprzeczył w rozmowie z WP.pl, aby był informowany o przypadkach omijania kolejek w miejskiej przychodni. Podkreślił, że jest wrogiem wszelkiego "załatwiactwa".





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