Bez decyzji sądu ws. aresztowania Ziobry. Odroczono posiedzenie

W skrócie Sąd odroczył posiedzenie w sprawie aresztowania Zbigniewa Ziobry z powodu braków w materiałach dowodowych.

Obrońcy Ziobry podkreślają prawo do obrony i wskazują na niepełny dostęp do dokumentów.

Prokuratura zamierza postawić Ziobrze 26 zarzutów związanych z m.in. nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości.

Sąd odroczył posiedzenie aresztowe Zbigniewa Ziobry do 15 stycznia 2026 roku. Prokurator Piotr Woźniak wyjaśnił, że do odroczenia doszło z uwagi, iż "sąd uznał, że są braki w materiale przekazanym".

- Sąd zobowiązał na przekazanie tych materiałów w terminie siedmiu dni. One zostaną przekazane i wówczas sąd będzie mógł procedować. Posiedzenie zostało odroczone w związku z powyższym celami już merytorycznego rozpoznania - wyjaśnił prokurator.

Sąd odroczył posiedzenie aresztowe ws. Zbigniewa Ziobry. "Braki w materiale przekazanym"

Woźniak dodał, że do dyspozycji sądu nie przekazano materiałów niejawnych. - Materiały te nie były powołane we wniosku prokuratora o zastosowanie tymczasowego aresztowania, albowiem w ocenie prokuratury nie mają znaczenia do rozstrzygnięcia sprawy - stwierdził.

- Prokuratura nie załączyła tych dowodów, tych materiałów niejawnych, a sąd nie miał szansy się z nimi zapoznać, obrona również. I w związku z tym ta przerwa do 15 stycznia - dodała obrona Zbigniewa Ziobry.

Mecenas Adam Gomoła dodał, że jest "skonsternowany tym, że prokuratura nie przedstawia sądowi całości sprawy". Jak podkreślił, to ze względu na fakt, iż immanentną częścią materiału dowodowego są nie tylko materiały jawne, ale też materiały niejawne.

- Materiały te dotyczą kluczowego zarzutu wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania, czyli zarzutu związanego z umową o powierzenie środków pamięci w Ministerstwie Sprawiedliwości a Centralnym Biurem Antykorupcyjnym. I te kwestie powinny być znane sądowi. A sąd został przez prokuraturę pozbawiony możliwości zapoznania się z tymi materiałami. Wierzymy, że są to materiały o wydźwięku jednoznacznie pozytywnym - dodał mec. Gomoła.

Obrońcy: Zbigniew Ziobro ma prawo, by się bronić

Obrońcy Zbigniewa Ziobry odpowiadając na ewentualne zarzuty dotyczące przedłużania śledztwa podkreślili, że "każdy obywatel, który staje przed sądem, ma prawo do tego, żeby się bronić, żeby poznać materiał dowodowy, jeżeli prokuratura twierdzi, że istnieje".

- To nie jest nasza wina, że prokuratura nie złożyła tych materiałów wcześniej. To nie jest nasza wina, że sąd nie wiedział o tych materiałach, no bo nie mógł wiedzieć, skoro nie prowadzi tego śledztwa. A tym bardziej w tak szerokim śledztwie, w którym jest bardzo wiele wątków, bardzo wiele materiałów - podkreślił mec. Bartosz Lewandowski.

Lewandowski zaznaczył przy tym, że na ten moment śledztwo jest w "fazie rozpoznawania wniosku o tymczasowe aresztowanie". - Fakt stosowania środków zapobiegawczych nie przesądza jeszcze o winie czy niewinności - podkreślił.

- Jeżeli mamy do czynienia już na tym etapie z istotnymi brakami dowodowymi, to to też świadczy o jakości tego materiału, który prokuratura przedstawiła - zaznaczył mec. Lewandowski.

Wojewoda mazowiecki unieważnił paszport Zbigniewa Ziobry

W zeszłym tygodniu szef MSWiA Marcin Kierwiński poinformował, że paszport Zbigniewa Ziobry został unieważniony decyzją wojewody mazowieckiego Mariusza Frankowskiego na wniosek Prokuratury Krajowej.

"Nikt nie ucieknie przed odpowiedzialnością" - informował Kierwiński.

Wniosek o unieważnienie paszportu Zbigniewa Ziobry wpłynął 17 listopada. Dzień później Ministerstwo Spraw Zagranicznych unieważniło paszport dyplomatyczny byłego ministra sprawiedliwości.

Prokuratura Krajowa wnioskowała o tymczasowe aresztowanie Zbigniewa Ziobry

Przypomnijmy, że wniosek o tymczasowe aresztowanie Zbigniewa Ziobry na okres trzech miesięcy złożyła 13 listopada Prokuratura Krajowa.

"Konieczność zastosowania tymczasowego aresztowania wynika z zachodzącej w sprawie uzasadnionej obawy ucieczki lub ukrycia się, obawy bezprawnego utrudniania postępowania, a nadto z realnej groźby wymierzenia surowej kary" - przekazano wówczas w komunikacie.

Kilka dni później, bo 17 listopada, Anna Fedorczyk z oddziału administracyjnego Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa potwierdziła w rozmowie z Interią, że "posiedzenie aresztowe w sprawie Zbigniewa Ziobry zaplanowano na 22 grudnia na godzinę 10:00 w sali 126".

Dodajmy, że śledczy zamierzają postawić politykowi PiS 26 zarzutów. Większość z nich ma dotyczyć nadużyć związanych z Funduszem Sprawiedliwości. Wśród nich znajduje się też zarzut założenia i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą.

Waldemar Żurek stwierdził ponadto 12 grudnia, że jeśli Zbigniew Ziobro zdecyduje się ubiegać o azyl polityczny na Węgrzech, a Budapeszt przyzna mu ochronę, to rząd musi zacząć iść w kierunku zaskarżenia tej decyzji na forum sądów europejskich.

- Już Węgrom wstrzymano pokaźne środki z funduszy europejskich za łamanie praworządności, a ten azyl może być też przykładem braku respektowania prawa UE - mówił minister.

Politycy Suwerennej Polski grzmią przed MS. "Dyktatura"

Politycy PiS i Suwerennej Polski pdojawili się w poniedziałek rano przed Ministerstwem Sprawiedliwości w związku z posiedzeniem aresztowym dotyczącym Zbigniewa Ziobry.

EuroposełPatryk Jaki przekazał, że obecnym władzom chodzi tylko o "zemstę i wsadzenie konkurentów do więzienia".

- Mamy bezczelny system łamania prawa - mówił. - Jeśli chodzi o Ziobrę, minister mówi wprost - on tu wróci w ciągu kilku godzin, ale w warunkach demokratycznego państwa prawa - podkreślił Jaki.

Poseł Michał Wójcik przekazał z kolei, że obserwujemy "wielki skandal". - Dzisiaj jestesmy w sytuacji, że za kilka dni nikt w Polsce nie uzyska już pomocy z Funduszu Sprawiedliwości, dlatego że zaniechano jakiekolwiek decyzji dotyczących konkursów na świadczenie tego rodzaju pomocy. To jest hańba, to jest skandal - mówił.

- Żyjemy w kraju, w którym jest dyktatura - ocenił stanowczo Wójcik.

Fundusz Sprawiedliwości. Sąd uchylił Europejski Nakaz Aresztowania Marcina Romanowskiego

Wcześniej azyl na Węgrzech otrzymał wiceszef resortu sprawiedliwości, poseł PiS Marcin Romanowski. Decyzję o jego aresztowaniu w związku ze śledztwem w sprawie Funduszu Sprawiedliwości sąd wydał w grudniu 2024 roku.

W piątek Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił jednak wniosek Romanowskiego i uchylił Europejski Nakaz Aresztowania, o czym poinformował pełnomocnik polityka Bartosz Lewandowski.

"Pan poseł Marcin Romanowski może swobodnie poruszać się po krajach Unii Europejskiej i nie jest już ścigany poza Polską" - mówił Lewandowski.

Dodajmy, że Interpol już wcześniej uchylił wniosek o wystawienie czerwonej noty w sprawie byłego wiceministra sprawiedliwości.

