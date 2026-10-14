Berek złożył ślubowanie. Prezydent: Nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego

- Nie wiem przed kim przysięgał pan minister Berek, ale z całą pewnością nie przed prezydentem Rzeczypospolitej Polski - powiedział Karol Nawrocki.

- A jeśli nie dokonał tej formalności, oczywistej dla studentów pierwszego roku studiów, że takie ślubowanie przebiega w bezpośrednim sąsiedztwie przynajmniej prezydenta i wobec prezydenta, najlepiej w Pałacu Prezydenckim, to z całą pewnością nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego - kontynuował.

Prezydent stwierdził, że Trybunał Konstytucyjny będzie "działał nadal w takim składzie, jaki jest formalnie, oficjalnie, konstytucyjnie".

W środę rano Maciej Berek złożył ślubowanie na sędziego TK w Sejmie. Karol Nawrocki przyjmuje tego dnia w Pałacu Prezydenckim prezydenta Czarnogóry.

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Maciej Berek zaprzysiężony na sędziego TK

Ceremonia ślubowania Berka rozpoczęła się od odczytania uchwały Sejmu przez marszałka Włodzimierza Czarzastego.

- Ja, Maciej Berek, składam wobec prezydenta ślubowanie - rozpoczął następnie Berek.

- Po tym ślubowaniu chciałbym powiedzieć, w imieniu swoim i wszystkich sędziów Trybunału Konstytucyjnego, szczególnie tych obecnych tutaj, że zrobimy wszystko, aby te wartości, o których mówi rota ślubowania, ziszczały się każdego dnia - wskazał.



