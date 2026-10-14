W skrócie Maciej Berek powiedział, że nie otrzymał odpowiedzi od prezydenta na pismo do niego skierowane.

Po ślubowaniu w Sejmie Maciej Berek podkreślił, że jego działanie wynikało z wymogów ustawy i odbyło się w odpowiednim czasie.

W dniu zaprzysiężenia przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego odbywał się protest, a na uroczystości nie pojawił się Karol Nawrocki.

Komisja Wenecka wydała opinię, w której uznała, że ślubowanie może być złożone bez obecności prezydenta, jeśli ten odmawia jego przyjęcia.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

- Do dziś nie otrzymałem żadnej odpowiedzi ze strony prezydenta na pismo, które zostało do niego skierowane. Nawet gdyby traktować wypowiedzi jego urzędników jako takie, które są właściwą formą, także żadnej odpowiedzi nie otrzymałem - powiedział Maciej Berek. Były minister zabrał głos w rozmowie z dziennikarzami po opuszczeniu budynku Sejmu.

Maciej Berek zabrał głos po ślubowaniu w Sejmie. "Jestem przekonany"

Jak podkreślił, w jego ocenie "komunikacja za pomocą mediów nie przystoi prezydentowi". - Ja do prezydenta zwróciłem się na piśmie, a dzisiaj na piśmie, z podpisem notarialnie poświadczonym, złożyłem ślubowanie o takim tekście, którego ustawa ode mnie wymaga - dodał.

Prawnik podkreślił, że złożenia ślubowania wymaga od niego ustawa, jako że niepodjęcie takiego działania jest równoznaczne ze zrzeczeniem się urzędu.

- Jestem przekonany, że czas, który odczekałem pomiędzy datą wyboru i datą rozpoczęcia kadencji a dniem złożenia ślubowania, był właściwy i adekwatny do tego, aby taką uroczystość można było przeprowadzić - podkreślił.

- Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, szczególnie my, którzy tutaj jesteśmy, zrobimy wszystko, aby Trybunał jako organ państwa zaczął spełniać swoją funkcję. Tu nie chodzi o nazwisko moje, nie chodzi o nazwisko kogokolwiek z nas. Chodzi o to, że dziś Trybunał Konstytucyjny nie wykonuje funkcji - powiedział Berek.

Były minister następnie skierował się do samochodu. Nie odpowiedział na pytania, które kierowali do niego dziennikarze.

Spór o Trybunał Konstytucyjny. Karol Nawrocki nie przyjął ślubowania

Maciej Berek, wybrany na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego na początku września, w środę rano złożył w Sejmie ślubowanie. Na uroczystości nie pojawił się Karol Nawrocki. Pałac Prezydencki argumentuje, że były minister nie spełnia wymogów formalnych, aby objąć to stanowisko.

Równolegle przed budynkiem organu trwa protest przeciwko zaprzysiężeniu Berka. Wśród uczestników doszło do przepychanek. Zgromadzeni krzyczą "Tu jest Polska!". Na miejscu jest m.in. polityk PiS Mariusz Gosek oraz Antoni Macierewicz. Manifestację zabezpiecza policja.

Sprawa Berka to kolejna odsłona sporu wokół sędziów TK. W kwietniu czterech wybranych wcześniej przez Sejm prawników złożyło w Sejmie ślubowanie po tym, jak głowa państwa odmówiła ich zaprzysiężenia.

Prezydent stwierdził, że złożenie zaprzysiężenia w Sejmie nie miało mocy prawnej i pokazało, że osoby te nie powinny zostać sędziami TK, bowiem sami zachowali się niezgodnie z konstytucją. Podobnego zdania jest również prezes TK Bogdan Święczkowski, który odmówił dopuszczenia tych prawników do orzekania.

W opublikowanej we wtorek opinii Komisja Wenecka oceniła, że Karol Nawrocki powinien niezwłocznie odebrać ślubowanie od sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm. Organ zaznaczył, że jeśli prezydent będzie odmawiał przyjęcia ślubowania sędziego Trybunału Konstytucyjnego, możliwe jest złożenie go bez jego obecności.



