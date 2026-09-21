Berek nie zostanie zaprzysiężony w Sejmie? Jest pilny apel do prezydenta

W skrócie Nie zaplanowano zaprzysiężenia Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego w Sejmie, a Marek Siwiec oczekuje na reakcję prezydenta.

Maciej Berek złożył pismo do prezydenta z prośbą o pilne wyznaczenie miejsca i czasu ślubowania, podkreślając, że brak ślubowania może skutkować zrzeczeniem się funkcji.

Kancelaria Prezydenta poinformowała, że prezydent odbierze ślubowanie od Berka po przedstawieniu odpowiednich dokumentów, podkreślając rolę prezydenta jako gwaranta praworządności.

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Szef Kancelarii Sejmu Marek Siwiec zapytany o to, czy Maciej Berek złoży zaprzysiężenie w Sejmie wskazał, że nie planuje takiej uroczystości w Sali Kolumnowej. Dodał, że jego działania opierają się na harmonogramie opracowanym z powodu wątpliwości dotyczących wyboru sędziego.

- Poprosiłem o przygotowanie pełnego harmonogramu i podstaw prawnych tego, co na którym etapie się działo. Nigdzie tam nie ma nic o Sali Kolumnowej. Na razie nic nie planuję - powiedział Siwiec w TVN24.

Trybunał Konstytucyjny. Berek czeka na zaprzysiężenie

Przysięga sędziowska ma być złożona przed prezydentem i dopiero po niej osoba wybrana przez Sejm może rozpocząć wykonywanie czynności służbowych sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

- Marszałek Sejmu wręczy zaświadczenie o wyborze panu Maciejowi Berkowi. Natomiast dyskusja o formie złożenia przysięgi jest zbędna. (…) Na razie chcę być naiwny i czekać, aż prezydent przyjmie tę przysięgę - cytuje wypowiedź Siwca Kancelaria Sejmu.

Pismo Berka do prezydenta Nawrockiego

"Złożenie ślubowania przez sędziego Trybunału Konstytucyjnego jest jego obowiązkiem" - napisał po południu na platformie X Maciej Berek. Przypomniał, że został wybrany na sędziego tego organu 4 września, a 16 powinien rozpocząć swoją kadencję.

"Wobec braku kontaktu ze strony Kancelarii Prezydenta RP w sprawie terminu złożenia przeze mnie ślubowania sędziego Trybunału Konstytucyjnego dziś złożyłem w tej sprawie pismo do Prezydenta RP z prośbą o niezwłoczne wskazanie miejsca i czasu umożliwienia mi złożenia ślubowania" - poinformował.

W piśmie Berek podkreślił, że zgodnie z Ustawą o statusie sędziów niezłożenie przez niego ślubowania może zostać potraktowane jako zrzeczenie się stanowiska, dlatego sprawa jest nagląca.

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Kancelaria Prezydenta ws. Berka: Prezydent jest gwarantem praworządności

W ubiegłym tygodniu rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz poinformował, że prezydent Karol Nawrocki odbierze ślubowanie od Macieja Berka, gdy ten przedstawi dokumenty potwierdzające, że spełnia wymogi formalne.

Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki opublikował w miniony czwartek treść pisma, jakie zostało przekazane do marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego.

"Rola Prezydenta w procesie wyboru sędziego została potwierdzona w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, który wskazał, że Prezydent, będąc świadkiem aktu ślubowania osoby wybranej na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, jest jednocześnie gwarantem praworządności tego wyboru" - wskazano.



