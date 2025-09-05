W skrócie Paweł Bejda odpiera oskarżenia Mariusza Błaszczaka o nieprawidłowe przekazanie sprzętu wojskowego stowarzyszeniu powiązanemu z gen. Jerzym Jankowskim.

Bejda deklaruje złożenie zawiadomienia do prokuratury w sprawie zniesławienia, nazywając zarzuty Błaszczaka oszczerstwami.

Mariusz Błaszczak publikuje dokumenty mające potwierdzać swoje racje i żąda dymisji Pawła Bejdy.

Paweł Bejda zareagował na oskarżenia Mariusza Błaszczaka, który w związku z doniesieniami medialnymi zapowiedział skierowanie wniosku do prokuratury. Chodzi m.in. o czołg T-72A, który wiceminister obrony narodowej miał przekazać stowarzyszeniu założonemu przez swojego bliskiego współpracownika, gen. Jerzego Jankowskiego.

Paweł Bejda zapowiada wniosek do prokuratury

Mariusz Błaszczak we wpisie w mediach społecznościowych zarzucił Pawłowi Bejdzie, że stowarzyszenie otrzymało także Mercedesa, wojskowe kurtki oraz łopatki piechoty.

W odpowiedzi Paweł Bejda opublikował post, w którym oskarżenia byłego szefa MON nazwał "oszczerstwami. "Dość ze zniesławieniem i kłamstwami" - napisał.

Dodał, że stowarzyszenie "nigdy nie otrzymało z MON żadnego samochodu, a tym bardziej Mercedesa". "Kurtki, peleryny i łopatki trafiły do dzieci z Klasy Mundurowej w Czchowie - młodzieży, która uczy się dyscypliny i patriotyzmu. To wsparcie dla uczniów, a nie 'proceder wyprowadzania sprzętu'!" - napisał Bejda.

Dalej Paweł Bejda zarzucił Mariuszowi Błaszczakowi, że atakuje młodzież, która otrzymała wyposażenie od MON oraz, że "dorabia aferę tam, gdzie jej nie ma". Zapowiedział złożenie zawiadomienia do prokuratury dotyczącego zniesławienia i znieważenia funkcjonariusza publicznego.

"To pana ostatnia szansa, by przeprosić i wycofać się z oszczerstw" - zapowiedział Bejda.

Mariusz Błaszczak oskarża Pawła Bejdę. "Zaplanowany proceder"

Mariusz Błaszczak odpowiedział na post Pawła Bejdy. Opublikował dokumenty mające świadczyć o tym, że ma rację w związku z przekazanym przez MON sprzętem.

"Panie ministrze, dokumenty zamieszczone na stronie resortu, które sam Pan podpisał świadczą o tym, że zarówno Mercedes, jak i pozostałe wyposażenie trafiło do fundacji założonej przez Pańskiego współpracownika. Poświadczył Pan nieprawdę w urzędowym dokumencie czy po prostu nie przeczytał Pan tego co podpisuje?" - napisał.

We wcześniejszym poście zarzucił wiceministrowi MON, że przekazanie sprzętu było "zaplanowanym procederem", a Bejda zmienił "komórkę organizacyjną zajmującą się konkursami ws. nieodpłatnego przekazania sprzętu na podporządkowany sobie departament". Zażądał także od Władysława Kosiniaka-Kamysza dymisji Pawła Bejdy.

Doniesienia medialne ws. przekazania czołgu. "Mógłby służyć do celów militarnych"

Pod koniec sierpnia portal Onet przekazał, że wiceminister obrony narodowej Paweł Bejda podpisał decyzję o przekazaniu czołgu T-72A stowarzyszeniu założonemu przez swojego bliskiego współpracownika, gen. Jerzego Jankowskiego. Według portalu do pracy w ministerstwie rekomendował oficera wuj ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza.

Zadanie przewiezienia czołgu do Czchowa (woj. małopolskie), jak podał Onet, żołnierze wykonali w ramach ćwiczeń. Potwierdził to portalowi sam gen. Jankowski. "Czołg, z tego, co wiem, został przywieziony w ramach ćwiczenia wojskowego 1. Brygady Logistycznej" - podkreślił.

W rozmowie z portalem doświadczony oficer zwrócił uwagę, że "ten czołg mógłby służyć do celów militarnych". - Wojsku dramatycznie brakuje sprzętu. Dlatego nawet stary czołg T-72 powinien zostać wykorzystany jako trenażer, wóz do szkolenia rezerwy lub po prostu cel na poligonie. To rosyjska maszyna używana na wojnie w Ukrainie. Nadaje się idealnie do próbowania na niej różnych typów pocisków - wyjaśnił oficer.

