W skrócie Agresja psów wynika głównie z błędów właścicieli i braku odpowiedniej socjalizacji zwierząt.

Do licznych pogryzień psów dochodzi najczęściej w domach, chociaż najczęściej nie są one zgłaszane ani nagłaśniane. Dlatego skala tych przypadków pozostaje nieznana.

Specjaliści apelują o wprowadzenie testów dla przyszłych właścicieli psów oraz zwiększenie kontroli nad adopcją i szkoleniem zwierząt.

Nie opadły jeszcze emocje po informacji o śmierci 46-latka zagryzionego przez psy w Zielonej Górze, tymczasem w mediach pojawiają się kolejne doniesienia o atakach ze strony tych zwierząt.

Lokalny serwis bogatynia.info udostępnił w poniedziałek nagranie, na którym widać chłopca uciekającego przed trzema atakującymi go psami. Dziecku pomógł przejeżdżający obok kierowca.

Wcześniej, w piątek, w Karnicach (woj. łódzkie) znaleziono ciało 76-latka z widocznymi ranami kąsanymi. Służby ustalają, czy do śmierci mężczyzny doprowadziły psy odebrane właścicielce sąsiedniej posesji.

- To zjawisko, które występuje od dawna i będzie występować jeszcze bardzo długo, dopóki nie dojdzie do znaczącej zmiany w ludzkiej mentalności - mówi o przypadkach pogryzień w rozmowie z Interią Katarzyna Bargiełowska, behawiorystka, założycielka Fundacji Akademia 4 Łapy działającej na rzecz profilaktyki pogryzień.

Według behawiorystki to nie w lasach czy na ulicach dochodzi najczęściej do pogryzień przez psy. - To dzieje się najczęściej w domach, ale nie jest zgłaszane - podkreśla.

Zdaniem behawiorystki wciąż borykamy się ze skutkami pandemii, która doprowadziła do braków socjalizacyjnych u psów. Brakuje też świadomości w głowach właścicieli.

- Niebezpiecznych sytuacji z psami będzie bardzo dużo, dopóki osoby, które stają się ich opiekunami, nie będą poddawane odpowiednim testom, w tym testom psychologicznym - ocenia ekspertka.

46-latek zagryziony przez psy. Ekspertka: Ze zwierzęciem trzeba odpowiednio pracować

O agresywnych psach słyszymy regularnie, ale tego samego określenia nie używa się już w odniesieniu do ich właścicieli. Tymczasem to właśnie opiekun w największym stopniu wpływa na zachowanie psa.

- Nie brakuje ludzi agresywnych, którzy tę agresję przekierowują na zwierzęta. Często obserwuję, jak człowiek, który sam przejawia tego typu zachowania, wraca do mnie kilkukrotnie z różnymi psami, różnych ras i każdy z nich jest agresywny - opisuje Bargiełowska.

Jak tłumaczy behawiorystka, "z łagodnego psa można zrobić agresywnego, tak samo, jak z agresywnego psa można zrobić takiego, który nie będzie zagrażał innym". Ale zasada jest jedna: Trzeba ze zwierzęciem odpowiednio pracować. I odpowiednio o nie dbać.

Ataki psów. Behawiorystka: Winę zawsze ponosi człowiek

Należałoby zacząć od absolutnych podstaw: odbywać odpowiednio długie spacery, nie zostawiać psa byt długo samego i prowadzić go tak, by nie zmuszać do interakcji ze zwierzęciem tych, którzy sobie tego nie życzą.

- Niestety w Polsce mamy za mało bezpiecznych wybiegów dla psów. Przez to ludzie decydują się wypuszczać je m.in. w lasach, co absolutnie nie powinno mieć miejsca. W przypadku psa z brakami socjalizacyjnymi nie wiadomo, jaki bodziec wyzwoli reakcję obronną. To właśnie dlatego grzybiarze są tak bardzo narażeni - podkreśla specjalistka.

Behawiorystka sama spotyka się z nieodpowiedzialną postawą właścicieli psów. - Słyszę "Co z tego, że on pobiegnie za sarną? Przecież wróci, bo i tak jej nie dogoni". To karygodny argument. Pies nie jest jedyną istotą w lesie. Takim zachowaniem zagraża innym zwierzętom, ludziom i zwyczajnie niszczy ekosystem - przypomina behawiorystka.

Tak nieodpowiedzialne podejście do opieki nad zwierzętami widoczne jest głównie w małych miejscowościach. W wielu wsiach psy wypuszczane są bez żadnego nadzoru, a wśród właścicieli wciąż panuje przekonanie, że oswojony pies nie zrobi nikomu krzywdy.

- Dopóki psy są niedopilnowane, zagrożenie jest wszędzie - w lasach, na ulicach, na ścieżkach rowerowych. - Do tragedii nigdy nie dochodzi z winy psa. Winę zawsze ponosi człowiek - podkreśla.

Pies jako przywilej. "Mnóstwo nieprawidłowości, za mało nadzoru"

Poprawie sytuacji nie sprzyjają obowiązujące w tej chwili normy.

- Dopóki nie będzie kar, mandatów, ta samowolka będzie trwać - ocenia. Zdaniem behawiorystki brakuje też regulacji dotyczących tego, kto w ogóle może zostać właścicielem psa.

- Testy psychologiczne dla przyszłych właścicieli to jedno. Powinno się też weryfikować, czy rasa psa, na jaką się decydujemy, na pewno jest dla nas - tłumaczy specjalistka.

Z kolei osoby decydujące się na adopcję psa ze schroniska, oprócz weryfikacji, powinny przejść szkolenia behawioralne. - Inną sprawą jest to, że szkoleniowcem może dziś zostać prawie każdy - dodaje behawiorystka.

Zdaniem Katarzyny Bargiełowskiej nieprawidłowości jest mnóstwo, a regulacji i nadzoru za mało. Ekspertka dostrzega jednak drobne kroki w dobrą stronę.

- Ustawa łańcuchowa jest bardzo dobra, walczyłam o nią, ale w ślad za nią musi iść zmiana mentalności ludzi. Istnieje duża obawa, że podczas tego okresu "przejściowego" ludzie, których nie stać na zapewnienie psom odpowiednich warunków, będą się ich w ten czy inny sposób pozbywać. Dlatego to tak ważne, żeby posiadanie psa stało się przywilejem, a nie kwestią decyzji - skwitowała.

