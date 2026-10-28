W skrócie Projekt zmian w ustawie o obywatelstwie polskim trafił do wykazu prac rządu i zakłada znaczne zaostrzenie kryteriów przyznawania paszportów cudzoziemcom.

Wśród nowych wymogów znalazło się wydłużenie legalnego pobytu w Polsce z trzech do ośmiu lat oraz podniesienie progu znajomości języka polskiego z poziomu B1 do B2.

Nowe przepisy wprowadzają wymóg posiadania centrum życiowego w Polsce, stabilnych dochodów oraz obowiązek złożenia uroczystej deklaracji wierności wobec Rzeczypospolitej.

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Podsekretarz stanu w MSWiA Maciej Duszczyk poinformował, że do wykazu prac rządu trafił projekt ustawy o zmianie ustawy o obywatelstwie polskim oraz niektórych innych ustaw. Rząd ma przyjąć ustawę do końca roku.

Projekt stanowi, że wyśrubowane zostaną wymogi stawiane przed cudzoziemcami ubiegającymi się o polski paszport. Akt rozszerza także listę przesłanek, na mocy których strona polska może odmówić uznania obywatelstwa polskiego. Uzasadnieniem są kwestie bezpieczeństwa wewnętrznego.

Będzie znacznie trudniej o polskie obywatelstwo. Projekt trafił do wykazu prac rządu

Projekt stanowi, że cudzoziemiec chcący ubiegać się o polskie obywatelstwo będzie musiał żyć w kraju legalnie co najmniej osiem lat, a nie, jak obecnie, trzy.

Kandydat na Polaka musi także wykazać, że w Polsce mieści się jego "centrum życiowe": przedstawić dowody na stabilne źródło dochodu, tytuł prawny do lokalu mieszkalnego i polską rezydencję podatkową.

Z B1 do B2 zwiększony zostanie stopień trudności testów językowych wymaganych do uzyskania obywatelstwa. Ponadto cudzoziemcy będą musieli przejść test wiedzy historycznej, kulturowej i realioznawczej.

Nowelizacja stanowi także, że osoby ubiegające się o polskie obywatelstwo będą musiały złożyć deklarację wierności wobec Rzeczypospolitej.

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MSWiA chce również rozszerzenia przesłanek skutkujących odmową przyznania obywatelstwa. Skazanie prawomocnym wyrokiem, a nawet otrzymane mandaty lub grzywny mogą przesądzić o tym, że administracja odrzuci wniosek. Taki sam skutek będzie miało zawarcie we wniosku nieprawdziwych informacji lub przedstawienie fałszywych dokumentów.

Zmiany obejmą także procedurę przywracania obywatelstwa polskiego. Ścieżka uproszczona dla cudzoziemców, którzy utracili polskie obywatelstwo przed 1 stycznia 1999 r. będzie dostępna tylko do końca 2030 r. Ponadto wprowadzony zostanie także wymóg deklaracji wierności oraz rozszerzony katalog przesłanek negatywnych.



