"Będzie ukarany z całą surowością". Premier reaguje po tragedii w klasztorze

"Morderca z Jarosławia jest w rękach Polskiej Policji. Trwają czynności. Sprawca to obywatel Ukrainy" - pisał w mediach społecznościowych Donald Tusk.

Jak zapowiedział premier, sprawca będzie ukarany "z całą surowością" polskiego prawa. "Łączę się w bólu z bliskimi ofiar tego brutalnego ataku" - podkreślił szef rządu.

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O ataku wypowiedział się także Marcin Kierwiński. "Ukrainiec, który dokonał morderstwa w Jarosławiu jest w rękach Policji. Trwają z nim czynności śledczych. Odpowie za ten czyn z całą surowością polskiego prawa" - pisał minister spraw wewnętrznych i administracji.

Szef MSWiA zapewnił ponadto, że świadkom morderstwa jest udzielane wsparcie psychologiczne.

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Atak nożownika w Jarosławiu. Donald Tusk zareagował

Do ataku doszło w czwartek rano na terenie jarosławskiego opactwa przy ulicy Benedyktyńskiej. 31-letni obywatel Ukrainy zaaatakował nożem czterech mężczyzn i jedną kobietę. Interia ustaliła, że poszkodowani to trzej księża oraz dwie osoby świeckie.

Wszyscy poszkodowani zostali przewiezieni do szpitali. Niedługo później pojawiła się informacja o śmierci jednego z rannych księży.

Jak dowiedział się dziennikarz Interii Dawid Serafin napastnik miał wtargnąć do kuchni, która znajduje się na terenie klasztoru i od początku zachowywał się agresywnie. Gdy został poproszony przez jednego z księży o opuszczenie pomieszczenia obywatel Ukrainy rzucił się na niego i zaczął bić.

Z relacji wynika, że zaatakowany duchowny zdołał się obronić i zabarykadował się w drugim pomieszczeniu. Sprawca próbował sforsować drzwi, jednak nie zdołał ich wyważyć.

Wówczas do pomieszczenia wszedł zaniepokojony hałasem ksiądz dyrektor. Według ustaleń dziennikarza Dawida Serafina napastnik miał go dźgnąć w nogę. Trzeci z księży, który zmarł, miał zostać zaatakowany gdy wychodził z konfesjonału.

Nowe informacje w sprawie napastnika w Jarosławiu

Prokuratura Okręgowa w Przemyślu przekazała ponadto nowe informacje o sprawcy tragedii. 31-letni obywatel Ukrainy wjechał w nocy z terenu Niemiec do Polski i kierował się na przejście graniczne w Korczowej - mówiła Bożena Harasz-Wołoszyn.

Przedstawicielka przemyskiej prokuratury podkreśliła, "nie wiadomo jeszcze w jaki sposób mężczyzna dostał się do Jarosławia na teren opactwa sióstr Benedyktynek".

Więcej informacji wkrótce...