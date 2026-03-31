"Wtorek pod znakiem chmur, opadów i lokalnych burz" - nie mają wątpliwości synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, prezentując prognozę pogody na ten dzień. Na południowych krańcach Polski trzeba się przygotować na długotrwałe opady śniegu.

Deszcz i śnieżyce nie odpuszczą. Najmocniej popada na południu

Pogoda w całym kraju we wtorek nie zachwyci, jednak najgorzej w ciągu dnia będzie na południu. Od północy do godz. 21:00 obowiązywać będą ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczące opadów śniegu. Objęły one południową część województw śląskiego i małopolskiego.

Na terenach podgórskich i w górach opady śniegu mogą się utrzymać przez dłuższy czas, więc tam pokrywa śnieżna może się zwiększyć o około 10 cm. Im wyżej, tym opady będą bardziej intensywne: powyżej 600 metrów nad poziomem morza w powiatach tatrzańskim i nowotarskim w Małopolsce może spaść od 15 do 20 cm świeżego śniegu.

Na południu Polski spadnie sporo śniegu, w wielu miejscach będzie też deszczowo WXCharts materiał zewnętrzny

Śnieg nie będzie jedynym rodzajem opadów we wtorek. Ciemne chmury utrzymają się nad większą częścią południowej i południowo-wschodniej Polski, przynosząc również opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Uważać trzeba również na północnym zachodzie, gdzie mogą się pojawić burze z opadami krupy śnieżnej.

W reszcie Polski będzie spokojniej, z większymi przejaśnieniami, a po południu pojawią się również rozpogodzenia.

Zobacz również: Jakub Wojciechowski

Pogoda w chłodniejszej wersji. Maksymalnie 10 stopni

Wtorek nie będzie zbyt ciepły. Przeważnie termometry pokażą od 8 do 10 stopni Celsjusza, a na terenach podgórskich Karpat oraz na Podhalu w najcieplejszych godzinach dnia nie będzie więcej niż 1-5 st. C.

W górach mocniej powieje: wysoko w Karpatach porywy osiągną do 55, a w Sudetach do 65 km/h. W Karpatach wiatr będzie powodować zamiecie i zawieje śnieżne.

Rozwiń

Opady śniegu na południu nie ustaną z nadejściem nocy. Na terenach powyżej 700 metrów nad poziomem morza wciąż będzie sypać śnieg, a niżej deszcz ze śniegiem. W reszcie kraju cały czas mogą występować przelotne opady deszczu.

Dodatkowym utrudnieniem po zmroku będą mgły, które pojawią się na zachodzie i północy i miejscami ograniczą widzialność do 200 metrów. Lokalnie mogą być marznące, więc warto zachować ostrożność na drogach i chodnikach. Ślisko będzie również na terenach podgórskich Karpat.

-----

Domański w ''Gościu Wydarzeń'': Nikt do tej pory w Unii nie dokonał tak masywnego działania na rzecz obniżenia cen paliw Polsat News Polsat News