Będzie spotkanie Donalda Tuska z Karolem Nawrockim. Podano szczegóły

Jak przekazał w mediach społecznościowych rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, decyzja w sprawie spotkania została podjęta "na prośbę Donalda Tuska". Spotkanie polityków odbędzie się w czwartek o godz. 12:00 w Pałacu Prezydenckim.

Nawrocki na telekonferencji z Trumpem. Premier zabrał głos

Wcześniej w środę premier, odnosząc się podczas konferencji prasowej do rozmowy liderów europejskich z prezydentem USA Donaldem Trumpem, w której udział wziął Nawrocki, przypomniał, że we wtorek rząd przyjął stanowisko ws. amerykańsko-rosyjskich rozmów.

Zapewnił, że zostało ono przekazane także prezydentowi Nawrockiemu "w kontekście jego kontaktów z administracją amerykańską".

Tusk zapewnił, że niezależnie od tego co Nawrocki o nim myśli, to "w sprawach bezpieczeństwa, polityki zagranicznej, wojny i pokoju" muszą ze sobą współpracować. Ponieważ - jak mówił premier - konstytucyjnym zadaniem rządu jest prowadzenie polityki zagranicznej, a prezydent - wtedy kiedy reprezentuje Polskę - powinien prezentować stanowisko wypracowane przez rząd.

- Niewykluczone, że jutro będę o tym rozmawiał także z prezydentem Nawrockim, żebyśmy nie dali się nigdy rozgrywać przez nikogo, ani przez naszych wrogów, ani przez naszych przyjaciół - zapowiedział wówczas szef rządu.

O tym Nawrocki rozmawiał z Trumpem. Prezydent wskazał na ważną datę

W czasie konferencji prasowej Marcin Przydacz podzielił się szczegółami po rozmowie Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem i europejskimi liderami.

- Warto jeszcze chyba wspomnieć jeden element, na który zwracał uwagę prezydent Karol Nawrocki. Rozmowy na Alasce będą toczyły się 15 sierpnia. To data dla nas, dla Polaków absolutnie wyjątkowa historycznie z uwagi na rocznicę wielkiego zwycięstwa, jakie dokonało się z udziałem polskiej armii - powiedział Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta.

Polityk nawiązał w ten sposób do nadchodzącej rocznicy Bitwy Warszawskiej i klęski wojsk sowieckich na przedmieściach stolicy. Jak kontynuował, polska armia była wówczas wspierana także przez ukraińskich sojuszników.

- Ten wątek został także przywołany podczas dzisiejszej rozmowy - podkreślił Przydacz.

Zamieszanie wokół telekonferencji z Trumpem. Rzecznik Nawrockiego komentuje

Głos w sprawie telekonferencji z udziałem Karola Nawrockiego zabrał w rozmowie z Interią rzecznik głowy państwa Rafał Leśkiewicz, odnosząc się do ostatnich słów Donalda Tuska.

Jak stwierdził premier, administracja amerykańska zmieniła zdanie i poinformowała we wtorek w nocy, że chce, by to Karol Nawrocki, a nie Donald Tusk wziął udział w spotkaniu z Donaldem Trumpem.

- Nie wiem skąd premier ma takie informacje - odpowiedział rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.

Minister Leśkiewicz podkreślił z kolei w rozmowie z Interią, że "zaproszenie dla prezydenta Karola Nawrockiego do udziału w tym spotkaniu wyszło od strony amerykańskiej i na żadnym etapie ustaleń szczegółów tej rozmowy nie było mowy o tym, aby z polskiej strony brał w nim udział ktoś jeszcze".

- To było zaproszenie głowy państwa dla głowy państwa - zaznaczył rzecznik prezydenta.

