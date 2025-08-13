Będzie spotkanie Donalda Tuska z Karolem Nawrockim. Podano szczegóły
Donald Tusk spotka się z Karolem Nawrockim - przekazał rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Spotkanie zaplanowano na godz. 12:00 w Pałacu Prezydenckim. Jak zaznaczył rzecznik głowy państwa, rozmowa odbędzie się na prośbę szefa rządu.
Nawrocki na telekonferencji z Trumpem. Premier zabrał głos
Wcześniej w środę premier, odnosząc się podczas konferencji prasowej do rozmowy liderów europejskich z prezydentem USA Donaldem Trumpem, w której udział wziął Nawrocki, przypomniał, że we wtorek rząd przyjął stanowisko ws. amerykańsko-rosyjskich rozmów.
Zapewnił, że zostało ono przekazane także prezydentowi Nawrockiemu "w kontekście jego kontaktów z administracją amerykańską".
Tusk zapewnił, że niezależnie od tego co Nawrocki o nim myśli, to "w sprawach bezpieczeństwa, polityki zagranicznej, wojny i pokoju" muszą ze sobą współpracować. Ponieważ - jak mówił premier - konstytucyjnym zadaniem rządu jest prowadzenie polityki zagranicznej, a prezydent - wtedy kiedy reprezentuje Polskę - powinien prezentować stanowisko wypracowane przez rząd.
- Niewykluczone, że jutro będę o tym rozmawiał także z prezydentem Nawrockim, żebyśmy nie dali się nigdy rozgrywać przez nikogo, ani przez naszych wrogów, ani przez naszych przyjaciół - zapowiedział wówczas szef rządu.
O tym Nawrocki rozmawiał z Trumpem. Prezydent wskazał na ważną datę
W czasie konferencji prasowej Marcin Przydacz podzielił się szczegółami po rozmowie Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem i europejskimi liderami.
- Warto jeszcze chyba wspomnieć jeden element, na który zwracał uwagę prezydent Karol Nawrocki. Rozmowy na Alasce będą toczyły się 15 sierpnia. To data dla nas, dla Polaków absolutnie wyjątkowa historycznie z uwagi na rocznicę wielkiego zwycięstwa, jakie dokonało się z udziałem polskiej armii - powiedział Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta.
Polityk nawiązał w ten sposób do nadchodzącej rocznicy Bitwy Warszawskiej i klęski wojsk sowieckich na przedmieściach stolicy. Jak kontynuował, polska armia była wówczas wspierana także przez ukraińskich sojuszników.
- Ten wątek został także przywołany podczas dzisiejszej rozmowy - podkreślił Przydacz.
Zamieszanie wokół telekonferencji z Trumpem. Rzecznik Nawrockiego komentuje
Głos w sprawie telekonferencji z udziałem Karola Nawrockiego zabrał w rozmowie z Interią rzecznik głowy państwa Rafał Leśkiewicz, odnosząc się do ostatnich słów Donalda Tuska.
Jak stwierdził premier, administracja amerykańska zmieniła zdanie i poinformowała we wtorek w nocy, że chce, by to Karol Nawrocki, a nie Donald Tusk wziął udział w spotkaniu z Donaldem Trumpem.
- Nie wiem skąd premier ma takie informacje - odpowiedział rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
Minister Leśkiewicz podkreślił z kolei w rozmowie z Interią, że "zaproszenie dla prezydenta Karola Nawrockiego do udziału w tym spotkaniu wyszło od strony amerykańskiej i na żadnym etapie ustaleń szczegółów tej rozmowy nie było mowy o tym, aby z polskiej strony brał w nim udział ktoś jeszcze".
- To było zaproszenie głowy państwa dla głowy państwa - zaznaczył rzecznik prezydenta.