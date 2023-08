Nowe święto narodowe. Prezydent podpisał ustawę

Święto ustanowione na 10 września to forma przypomnienia, że dzieci były najbezbronniejszymi ofiarami "zdehumanizowanych celów zbrodniarzy wojennych" podczas II wojny światowej.

"Polska poniosła relatywnie największe straty osobowe w II wojnie światowej. Pod okupacją niemiecką śmierć poniosło ok. sześć milionów polskiej ludności, w tym ok. trzech milionów obywateli narodowości żydowskiej i ok. trzech milionów narodowości polskiej" - dodała Kancelaria Prezydenta.