Będzie coraz cieplej, aż zrobi się gorąco. Potem pogoda może zaskoczyć

Jakub Wojciechowski

Ciepło, cieplej, gorąco. Tak w skrócie można opisać pogodę na najbliższe dni. Im bliżej końca tygodni, tym wyżej powędrują słupki termometrów, aż w weekend miejscami przekroczą próg 30 stopni. Możemy doświadczyć pierwszego w tym roku upału. Później czeka nas jednak sporo zmian i początek czerwca może wyglądać inaczej niż zazwyczaj. Możliwe jednak, że potem pogoda "nadrobi" straty z naddatkiem.

Upał w Polsce może się pojawić w najbliższy weekend. Na zachodzie kraju być może zanotujemy 30 stopni Celsjusza
Zbliża się zdecydowane ocieplenie. W weekend może się pojawić pierwszy w tym roku upał - prognozuje IMGW. Kolejne tygodnie przyniosą więcej zmianJakub Orzechowski/Agencja Wyborcza.pl/WXCHARTSmateriał zewnętrzny

  • W najbliższych dniach temperatury wzrosną, a w weekend lokalnie mogą przekroczyć 30 stopni, co może oznaczać pierwszy upał w tym roku.
  • Początek czerwca według prognoz będzie chłodniejszy niż zwykle, ale w drugiej połowie miesiąca temperatury mają wzrosnąć powyżej średniej.
  • Możliwe, że cały czerwiec okaże się wyraźnie cieplejszy od średniej wieloletniej, choć suma opadów będzie typowa dla tego miesiąca.
Na początku tygodnia w ciągu dnia nie było więcej niż 20-21 stopni, w dodatku tylko w niektórych regionach. W środę do godz. 13:00 w Lesznie było już 22,3 st. C, a w kolejnych dniach w wielu miejscach będzie zdecydowanie cieplej - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Niewykluczone nawet, że doświadczymy pierwszego w tym roku upału.

Nadchodzą ciepłe dni. Letnie wartości na termometrach

Tym razem nie są to pojedyncze wyspy ciepła, jak jeszcze kilka dni temu. W środę o godz. 13:00 w zdecydowanej większości kraju zanotowano co najmniej 20 stopni. Nie oznacza to, że jest spokojnie, ponieważ po południu i wieczorem w wielu miejscach trzeba się liczyć z burzami, zwłaszcza na zachodzie i północnym wschodzie.

Tak samo może być w czwartek, kiedy ponownie powinniśmy doświadczyć wysokich temperatur, niemal wszędzie przekraczających 20 stopni, a jednocześnie niezbyt sprzyjającej aury, z przelotnym deszczem w wielu miejscach oraz burzami w centrum.

Mapa maksymalnych temperatur powietrza w Polsce na kolejne dni od 20 do 29 maja, prezentująca rozkład temperatur w różnych regionach kraju na tle schematycznych mapek, z wyraźną dominacją wartości powyżej 20°C, stopniowo obniżających się pod koniec pro...
Obecna fala ciepła nasili się w weekend i utrzyma przez kilka dni na początku przyszłego tygodniaIMGWmateriał zewnętrzny

Koniec tygodnia będzie spokojniejszy: lokalnie wciąż może popadać, ale do soboty włącznie nie powinno już grzmieć. Będzie jednak zdecydowanie cieplej: w sobotę w zachodniej Polsce zanotujemy miejscami do około 27 stopni Celsjusza, a w niedzielę w tym samym rejonie nawet 30 stopni.

Jeśli obecne prognozy się sprawdzą, to zanotujemy pierwszy w tym roku upał.

Mapa Europy z wyraźnie zaznaczonymi anomaliami temperatury, obejmującymi szczególnie centralną i zachodnią część kontynentu, gdzie przeważają intensywne odcienie czerwieni wskazujące na znacznie wyższe niż zwykle wartości temperatur, podczas gdy na poł...
Największe szanse na upał w weekend będą na zachodzie Polski. To może być najcieplejszy okres od początku rokuWXChartsmateriał zewnętrzny

Po weekendzie w dalszym ciągu będzie gorąco, jednak temperatury będą nieco niższe. Przez pierwsze dni przyszłego tygodnia w wielu miejscach będzie jeszcze do 24-27 st. C, głównie na zachodzie, w centrum i na południu. Potem zrobi się wyraźnie chłodniej.

Wyraźna różnica w prognozie długoterminowej. Potem powrót do normy

Połowa przyszłego tygodnia upłynie pod znakiem powrotu deszczu do niemal całego kraju. Sucho może być tylko na północnym zachodzie. Temperatury w ciągu dnia tylko miejscami dojdą do 20 st. C, a w większości kraju będzie maksymalnie kilkanaście stopni. Kolejna fala ciepła powinna nadciągnąć pod koniec przyszłego tygodnia, ale może nie być zbyt trwała.

O tym, że ocieplenie nie musi być trwałe, świadczą najnowsze prognozy długoterminowe. Wynika z nich, że przynajmniej na początku czerwca nie będzie tak ciepło, jak zwykle o tej porze.

Mapa Polski z naniesionymi anomaliami średniej temperatury powietrza na pięć kolejnych tygodni, przedstawiająca zmiany od wartości poniżej normy na początku prognozy do wartości powyżej normy w kolejnych tygodniach, z wyraźnymi kolorystycznymi strefami...
Pierwszy tydzień czerwca może się okazać wyraźnie chłodniejszy od pozostałych. Potem będzie znacznie cieplejIMGWmateriał zewnętrzny

Nie można nawet wykluczyć, że w pierwszym tygodniu nowego miesiąca średnie temperatury w północnej połowie kraju mogą być niższe od średniej wieloletniej miejscami o ponad 2 stopnie.

Mapa Europy ilustrująca odchylenia temperatury od średniej, z wyraźnymi wyższymi wartościami w Hiszpanii, Francji i na Wyspach Brytyjskich oraz obszarami znacząco chłodniejszymi obejmującymi Polskę, Niemcy, Ukrainę i większość Europy Środkowo-Wschodniej.
Na początku czerwca w całej Polsce możemy doświadczyć ujemnej anomalii temperatur. W kolejnych tygodniach powinno być już znacznie cieplejWXChartsmateriał zewnętrzny

Wartości na termometrach powinny wrócić do normy w kolejnym tygodniu, a druga połowa czerwca zapowiada się na znacznie cieplejszą od pierwszej.

Pogoda w czerwcu odrobi zaległości. Im później, tym goręcej

Pomimo dość "niewyraźnego" początku kolejne czerwcowe dni będą wyraźnie cieplejsze. W połowie miesiąca temperatury będą już odpowiednie dla tej pory roku, więc fale upałów, przetykane nieco chłodniejszymi dniami, nie będą niczym zaskakującym.

Druga część czerwca może być znacznie bardziej wymagająca. Musimy się przygotowac na to, że w tym okresie pogoda "odpracuje" chłodny początek, przynosząc silniejsze fale upałów i więcej gorących dni. Ten miesiąc będzie bowiem cieplejszy od średniej w całym kraju, co oznacza, że jego kolejne tygodnie będą na tyle gorące, że zniwelują wcześniejsze "niedobory" ciepła.

Mapa prognoz pogody na czerwiec 2026 pokazująca, że w większości regionów Polski przewidywane są temperatury powyżej normy oraz suma opadów w normie lub poniżej normy, z wyjątkiem północno-zachodnich województw, gdzie przewiduje się opady powyżej normy.
Pomimo chłodniejszych niż zwykle pierwszych dni cały czerwiec powinien być cieplejszy od średniej wieloletniejIMGWmateriał zewnętrzny

Będzie gorąco i upalnie, ale nie zawsze będzie można liczyć na orzeźwienie w postaci deszczu. Suma opadów co prawda zmieści się w normie z lat 1991-2020, ale to nie zmniejszy skutków trwającej w Polsce dojmującej suszy. Nie zabraknie deszczowych i burzowych dni, ale najpewniej będą one rozdzielone słonecznymi i bardzo suchymi okresami.

Trzeba pamiętać, że opisywana długoterminowa prognoza nie gwarantuje, że dokładnie tak pogoda będzie wyglądać pogoda przez kolejne tygodnie. Powinno się ją traktować orientacyjnie, ponieważ jest obarczona sporym ryzykiem błędu. W dalszym ciągu, mimo wykorzystania najnowocześniejszej technologii, najlepiej sprawdzają się prognozy na okres nie dłuższy niż tydzień.

