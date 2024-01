Marszałek został zapytany przez dziennikarzy, czy jest gotowy na możliwość blokowania mównicy przez posłów PiS. - Nie wiem, co posłowie zrobią, ale wiem, że jakieś ekscesy, jak blokowanie mównicy, prowadzenie fizycznej obstrukcji obrad parlamentu, to nie jest coś, co służy komuś komukolwiek. Ludzie mają już dość wojen awantur - stwierdził marszałek. - Nie spodziewam się warcholstwa dziś na sali, nie wydaje mi się, żeby do tego doszło, ale jesteśmy przygotowani na wszystkie warianty. Ta sala przez ostatnie 30 lat widziała różne rzeczy - skwitował Hołownia, dodając, że "poprzednie ekipy były dość kreatywne". - Nie spodziewam się, że do czegoś takiego dojdzie, być może się rozczaruję, a moja wiara ludzi przejdzie w naiwność. Spodziewam się ostrych wystąpień, ostrego Sejmu, natomiast nie spodziewam się warcholstwa i mam nadzieję, że się nie rozczaruję - oznajmił marszałek.