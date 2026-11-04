W skrócie Bogdan Święczkowski ocenił prowadzone przeciwko niemu śledztwa jako żenujące i stwierdził, że prokuratura przygotowuje kolejne wnioski o postawienie mu zarzutów.

Prawnik porównał obecne działania rządu wobec Trybunału Konstytucyjnego do represji politycznych z czasów sanacji i stwierdził, że będzie więźniem politycznym.

Święczkowski wezwał osoby zasiadające obecnie w Trybunale Konstytucyjnym do opuszczenia gmachu, nazywając je uzurpatorami łamiącymi polską konstytucję.

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Bogdan Święczkowski odniósł się na antenie Radia Zeto do śledztw, które wszczęła przeciwko niemu prokuratura. Prawnik stwierdził, że "lekceważy ustalenia prokuratury, bo to są żenujące śledztwa".

- Prokuratura chce mi postawić zarzuty. Czekam na kolejne. Jest już sześć wniosków, a Waldemar Żurek sobie wymyśli jeszcze z dwadzieścia - powiedział Święczkowski.

Święczkowskiego został zapytany o zarządzenia wydawane przez Annę Korwin-Piorowską, która w piątek ogłosiła, że będzie kierować TK. - Pani Piotrowska może sobie pisać pamiętnik, a nie te wszystkie jej zarządzenia - odparł.

Święczkowski o sytuacji w TK: Urzędują na policyjnych pałach

Bogdan Święczkowski wyraził nadzieję na szybkie rozwiązanie kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego, jednak nie omieszkał porównać działań rządu do represji politycznych stosowanych przez rządy sanacyjne w latach 30. XX wieku.

- Będę ciekawy, gdzie założą Berezę Kartuską. Bo nie leży ona w tej chwili w granicach Polski. Będę więźniem politycznym. Przecież Waldemar Żurek marzy o tym, żeby mnie zamknąć do więzienia. No to niech mnie zamknie - powiedział Święczkowski

- Liczę jednak na to, że ta sytuacja się szybko rozwiąże, że potencjalni przestępcy, którzy urzędują w Trybunale Konstytucyjnym na pałach policyjnych i siedzą tam po nocach, opuszczą ten gmach konstytucyjnego organu państwa i wróci tam legalny prezes i wiceprezes - stwierdził prawnik.

"Będę więźniem politycznym". Święczkowski porównał rząd do sanacji

W rozmowie poruszono kwestię zarzutów kierowanych pod adresem Święczkowskiego przez Korwin-Piotrowską. Wśród nich jest brak decyzji o zwołaniu Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK, co uniemożliwiło przyjęcie uchwały budżetowej.

- Chciałem zwołać Zgromadzenie Ogólne, zresztą poinformowałem o tym publicznie, że nie odbyło się to, które było zaplanowane, dlatego, że pan sędzia nie mógł na nie przyjechać z powodu choroby - powiedział Święczkowski, dodając, że w posiedzeniu "oczywiście nie wzięłaby udziału ta piątka uzurpatorów".

- Uważam, że robię wszystko, jak należy. To raczej te osoby, które łamią polską konstytucję, dokonują czynów zabronionych i powinny się wstydzić. Ta cała ósemka, która siedzi w TK powinna płakać i korzyć się przed narodem - powiedział Święczkowski.



